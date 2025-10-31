ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিজিবির অভিযানে ভারতীয় পণ্য জব্দ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ২৫ ব্যাটালিয়ান ও ৬০ ব্যাটালিয়ানের পৃথক অভিযানে ১ কোটি ৬২ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ করা হয়েছে। শুক্রবার ভোররাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর ও কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলা থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয়।
বিজিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সরাইল ২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের একটি বিশেষ টহল দল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার ইব্রাহীমপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে ২হাজার ১৩৭টি ভারতীয় চকলেট,-৪শ ১৩টি কসমেটিকস সামগ্রী, সিল্ক শাড়ি ২০টি, পাঞ্জাবি ৩শ ৪৫টি, জর্জেট থ্রি পিস ৯৯টি এবং ৬ হাজার জিলেট ব্লেড জব্দ করা হয়। জব্দ করা চোরাচালানি মালামালের আনুমানিক সিজারমূল্য ৪৭ লাখ ১৬ হাজার ৩৮০ টাকা। এই চোরাচালানি মালামাল আখাউড়া কাস্টমস অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
অপরদিকে, সুলতানপুর ৬০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা এবং কুমিল্লা জেলার বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ ৩৭ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় উন্নতমানের শাড়ি এবং খাদ্যসামগ্রী জব্দ করা হয়। যার মধ্যে প্রায় ৯৭ লাখ ৯২ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় শাড়ি এবং ১৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় খাদ্যসামগ্রী রয়েছে।
বিজিবি আরও জানায়, সীমান্ত দিয়ে যেন ভারত থেকে কোনও ধরনের অবৈধ চোরাচালানি মালামাল ও মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে বিজিবি বদ্ধপরিকর।