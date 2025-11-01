X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের তিন স্থানে দুর্ঘটনা, ৫ গাড়ির সংঘর্ষ

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:১৩আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:১৩
তিনটি দুর্ঘটনা ঘটেছে মুন্সীগঞ্জের কুচিয়ামোড়া ও ওমপাড়ার ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে

মুন্সীগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে চারটি পৃথক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাতের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। 

তিনটি দুর্ঘটনা ঘটেছে মুন্সীগঞ্জের কুচিয়ামোড়া ও ওমপাড়ার ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে। এতে একাধিক ব্যক্তি আহত হন এবং বাস, মাইক্রোবাসসহ পাঁচটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়।

আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে শ্রীনগর-দোহার আঞ্চলিক সড়কের ওয়াসা রোড সংলগ্ন ধামলা এলাকায়। ওই ঘটনায় একজন নিহত এবং আরেকজন আহত হন।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, ওয়াসা রোডে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ওয়াসায় কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার শামীম রেজা ঘটনাস্থলেই মারা যান। একই প্রতিষ্ঠানের আরেক ইঞ্জিনিয়ার গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
