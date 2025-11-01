বেনাপোলে আমদানি নিষিদ্ধ হোমিও ওষুধ জব্দ

যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল আইসিপি সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন বিপুল পরিমাণ আমদানি নিষিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ জব্দ করেছে বিজিবি।
শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে যশোর বিজিবি ব্যাটালিয়ন এক প্রেসনোটে জানায়, বিজিবির বিশেষ টহল দল বেনাপোল আইসিপির সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ জব্দ করে। জব্দ করা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সিজার মূল্য ৮ লাখ ৮ আট হাজার টাকা।
এ ব্যাপারে যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওষুধের চালানটি আটক করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানের মালামালসহ পাচার চক্রের সদস্যদের আটকের জন্য সীমান্ত এলাকায় বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।