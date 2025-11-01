X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেনীতে চালু হয়েছে দ্বিতীয় কারাগার

ফেনী প্রতিনিধি
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২৯
শনিবার ২৮ বন্দিকে হস্তান্তরের মাধ্যমে ফেনী কারাগার-২-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে

ফেনীতে চালু করা হয়েছে দ্বিতীয় কারাগার। চট্টগ্রাম বিভাগের ছয়টি জেলা কারাগার থেকে সাজাপ্রাপ্ত ১শ ৮০ জন বন্দিকে নিয়ে জেলা শহরের পুরাতন কারাগারকে দ্বিতীয় কারাগার হিসেবে চালু করা হয়েছে।

শনিবার ২৮ বন্দিকে হস্তান্তরের মাধ্যমে ফেনী কারাগার-২-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ফেনী জেলা কারাগার- ১ থেকে ২১ জন এবং লক্ষ্মীপুর থেকে ৭ জন বন্দিকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

জেল সুপার দিদারুল আলম জানান, চট্টগ্রাম বিভাগের ছয়টি জেলা কারাগার থেকে বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন বন্দিদের মধ্যে ফেনী কারাগার-১ থেকে ২১ জন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ২৬ জন, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৭৪ জন, নোয়াখালী কারাগার থেকে ১৫ জন, লক্ষ্মীপুর কারাগার থেকে ১১ জন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগার থেকে ৩৩ জন বন্দিকে ফেনী কারাগার-২-এ স্থানান্তর করা হচ্ছে।

বাকি বন্দিদের কয়েকদিনের মধ্য হস্তান্তর করা হবে বলে কারাগার থেকে জানানো হয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
কারাগার
সম্পর্কিত
যাত্রা শুরু খুলনার আধুনিক কারাগারের, ফুল দিয়ে কয়েদিদের বরণ
অর্ধেক সক্ষমতা নিয়ে চালু হচ্ছে খুলনায় নতুন কারাগার
চট্টগ্রাম কারাগারের পানিতে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া, স্বাস্থ্যঝুঁকিতে বন্দিরা
সর্বশেষ খবর
নিরাপদ ওয়াশ-সংকট: নীতি আছে, কাজ কোথায়?
নিরাপদ ওয়াশ-সংকট: নীতি আছে, কাজ কোথায়?
প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নে এপিএ’র পরিবর্তে জিপিএমএস
প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নে এপিএ’র পরিবর্তে জিপিএমএস
ঐকমত্য কমিশনকে ঐক্য ধরে রাখার আহ্বান ৫৩ নাগরিকের
ঐকমত্য কমিশনকে ঐক্য ধরে রাখার আহ্বান ৫৩ নাগরিকের
তুরস্কে গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব নিয়ে বৈঠক সোমবার
তুরস্কে গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব নিয়ে বৈঠক সোমবার
সর্বাধিক পঠিত
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি
মন্ত্রী হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন আজহারউদ্দিন
মন্ত্রী হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন আজহারউদ্দিন
তুরস্কে পাহাড়ের নিচে মিললো ১৬০০ বছরের পুরনো ওয়াইন কারখানা
তুরস্কে পাহাড়ের নিচে মিললো ১৬০০ বছরের পুরনো ওয়াইন কারখানা
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media