ফেনীতে চালু হয়েছে দ্বিতীয় কারাগার

ফেনীতে চালু করা হয়েছে দ্বিতীয় কারাগার। চট্টগ্রাম বিভাগের ছয়টি জেলা কারাগার থেকে সাজাপ্রাপ্ত ১শ ৮০ জন বন্দিকে নিয়ে জেলা শহরের পুরাতন কারাগারকে দ্বিতীয় কারাগার হিসেবে চালু করা হয়েছে।
শনিবার ২৮ বন্দিকে হস্তান্তরের মাধ্যমে ফেনী কারাগার-২-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ফেনী জেলা কারাগার- ১ থেকে ২১ জন এবং লক্ষ্মীপুর থেকে ৭ জন বন্দিকে স্থানান্তর করা হয়েছে।
জেল সুপার দিদারুল আলম জানান, চট্টগ্রাম বিভাগের ছয়টি জেলা কারাগার থেকে বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন বন্দিদের মধ্যে ফেনী কারাগার-১ থেকে ২১ জন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ২৬ জন, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৭৪ জন, নোয়াখালী কারাগার থেকে ১৫ জন, লক্ষ্মীপুর কারাগার থেকে ১১ জন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগার থেকে ৩৩ জন বন্দিকে ফেনী কারাগার-২-এ স্থানান্তর করা হচ্ছে।
বাকি বন্দিদের কয়েকদিনের মধ্য হস্তান্তর করা হবে বলে কারাগার থেকে জানানো হয়েছে।