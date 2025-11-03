নিখোঁজের তিন দিন পর অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর মুজিবুর মাঝি (৪৫) নামে এক অটোরিকশাচালকের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে সদর উপজেলার পঞ্চসার ইউনিয়নের পূর্ব রতনপুর এলাকার একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত মুজিবুর মাঝি রামপাল ইউনিয়নের শান্তিনগর এলাকার বাঁধন সরকারের গ্যারেজে থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল ৭টার দিকে স্থানীয়রা পুকুরে ভাসমান অবস্থায় কাপড়ে মোড়ানো মরদেহটি দেখতে পান। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম জানান, নিহতের হাত-পা বাঁধা ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অটোরিকশা ছিনতাই করে তাকে হত্যার পর পুকুরে ফেলা হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।