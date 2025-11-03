X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
নিখোঁজের তিন দিন পর অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৪আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৪
মুজিবুর মাঝি

মুন্সীগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর মুজিবুর মাঝি (৪৫) নামে এক অটোরিকশাচালকের হাত-পা বাঁধা  মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে সদর উপজেলার পঞ্চসার ইউনিয়নের পূর্ব রতনপুর এলাকার একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত মুজিবুর মাঝি রামপাল ইউনিয়নের শান্তিনগর এলাকার বাঁধন সরকারের গ্যারেজে থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল ৭টার দিকে স্থানীয়রা পুকুরে ভাসমান অবস্থায় কাপড়ে মোড়ানো  মরদেহটি দেখতে পান। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম জানান, নিহতের হাত-পা বাঁধা ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অটোরিকশা ছিনতাই করে তাকে হত্যার পর পুকুরে ফেলা হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

অটো রিকশা
পোশাকশ্রমিকের মৃত্যুর পর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ, যানজট
ফেসবুকে বিকৃত ছবি, চারজনের বিরুদ্ধে ঢাবি শিক্ষক মোনামীর মামলা
নারী বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলকে ৫১ কোটি রুপি পুরস্কার
নোবেলজয়ী ওলে সোয়িংকার ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
