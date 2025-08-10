X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুধ এখনও আমদানি করতে হয়, যেটা দুঃখজনক: প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

বরিশাল প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩১আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩১
প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প বরিশাল বিভাগীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালা

‘দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশে ঘাটতি আছে। দুধ এখনও আমদানি করতে হয়, যেটা খুব দুঃখজনক’—বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

আজ রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প বরিশাল বিভাগীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘দুধ আমদানি করার কোনও কারণ নাই। আমি দুধ আমদানির কোনও কারণ দেখি না। যথেষ্ট উদ্যোগ নিলে, বিনিয়োগ করলে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আসলে, সরকার সহযোগিতা করলে আমরা নিজেরাই এটাকে বাড়াতে পারবো।’

তিনি আরও বলেন, ‘আয়োজিত প্রকল্পে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে—তা আগামীতে দুধ উৎপাদন, মাংস উৎপাদন অনেক বাড়বে। উৎপাদন বাড়লে আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের যে ঘাটতি আছে সেটা পূরণ করা সম্ভব হবে।’

উপদেষ্টা বলেন, ‘নিরাপদ খাদ্য, নিরাপদ আমিষের জোগান, এটা আমাদের করতেই হবে। এটা করে আমরা বাংলাদেশে শুধু খাদ্য সমস্যা না স্বাস্থ্য সমস্যাকেও দূর করতে পারবো।’

প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের আয়োজনে কর্মশালায় বিভাগের ছয় জেলার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
কর্মশালাফরিদা আখতারমৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব শাকিল আখতার
‘জুলাই আন্দোলনের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই’
দুর্যোগে মানবিক রিপোর্টিং নিয়ে এসআরএফ-আইসিআরসির কর্মশালা
সর্বশেষ খবর
ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠায় চীনের সহযোগিতা চাইলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠায় চীনের সহযোগিতা চাইলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
একটি রেস্টুরেন্ট চালু করতে ১৯টি অনুমতি নিতে হয়: আমির খসরু
একটি রেস্টুরেন্ট চালু করতে ১৯টি অনুমতি নিতে হয়: আমির খসরু
আগে গোল করেও দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বড় হার বাংলাদেশের
আগে গোল করেও দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বড় হার বাংলাদেশের
ডেঙ্গুতে মৃত্যু ১০০ ছাড়ালো
ডেঙ্গুতে মৃত্যু ১০০ ছাড়ালো
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
‘গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ আছে’বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media