দুধ এখনও আমদানি করতে হয়, যেটা দুঃখজনক: প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

‘দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশে ঘাটতি আছে। দুধ এখনও আমদানি করতে হয়, যেটা খুব দুঃখজনক’—বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।
আজ রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প বরিশাল বিভাগীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘দুধ আমদানি করার কোনও কারণ নাই। আমি দুধ আমদানির কোনও কারণ দেখি না। যথেষ্ট উদ্যোগ নিলে, বিনিয়োগ করলে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আসলে, সরকার সহযোগিতা করলে আমরা নিজেরাই এটাকে বাড়াতে পারবো।’
তিনি আরও বলেন, ‘আয়োজিত প্রকল্পে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে—তা আগামীতে দুধ উৎপাদন, মাংস উৎপাদন অনেক বাড়বে। উৎপাদন বাড়লে আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের যে ঘাটতি আছে সেটা পূরণ করা সম্ভব হবে।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘নিরাপদ খাদ্য, নিরাপদ আমিষের জোগান, এটা আমাদের করতেই হবে। এটা করে আমরা বাংলাদেশে শুধু খাদ্য সমস্যা না স্বাস্থ্য সমস্যাকেও দূর করতে পারবো।’
প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের আয়োজনে কর্মশালায় বিভাগের ছয় জেলার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।