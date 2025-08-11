X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভেলায় ভেসে বানভাসি মানুষের সংবাদ সম্মেলন

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৯আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৯
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবিতে কলাগাছের ভেলায় ভেসে সংবাদ সম্মেলন করেছে বানভাসি মানুষ। সোমবার (১১ আগস্ট) বেলা ১১টায় উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের পশ্চিম লোন্দা গ্রামের টিয়াখালী নদীতীর এলাকায় এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ওই গ্রামের শতাধিক ভুক্তভোগী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বানভাসি মানুষের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ওই এলাকার বাসিন্দা হালিমা আয়শা। তিনি বলেন, ‘প্রায় ৪০ বছর ধরে পশ্চিম লোন্দা গ্রামের টিয়াখালী নদীতীরসংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে আসছে ২৫০টি পরিবার। এ নদীর তীরে বেড়িবাঁধ না থাকায় বহু বছর ধরে প্রতিনিয়ত দুই দফা জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় ওই এলাকা। তলিয়ে যায় ২০০ একর কৃষিজমি, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বসতভিটা। বর্ষাকালীন সময়ে অনেকের চুলা জ্বলে না। নষ্ট হয়ে যায় জমির ফসল। তখন চলাচলের একমাত্র বাহন হয় ভেলা কিংবা নৌকা। ওই গ্রামের ৩ কিলোমিটার এলাকায় টেকসই রিং বেড়িবাঁধ নির্মাণ করলে এ অসহনীয় দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাবে বানভাসি মানুষ।’ তাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে বেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবি জানান তিনি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) কলাপাড়া উপজেলা প্রকৌশলী সাদেকুর রহমান সাদিক বলেন, ‘ভুক্তভোগীরা আবেদন করলে বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সংবাদ সম্মেলন
সম্পর্কিত
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষণার দাবি ইনকিলাব মঞ্চের
১১ মাসে পুলিশের বিরুদ্ধে ৭৬১ মামলা, আসামি ১১৬৮ জন: টিআইবি
রাতুলের সুরক্ষা চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করলেন মানবাধিকার জোটের মুখপাত্র
সর্বশেষ খবর
এই বছরেই ওয়ানডে থেকে অবসরে যাবেন রোহিত-কোহলি!
এই বছরেই ওয়ানডে থেকে অবসরে যাবেন রোহিত-কোহলি!
দিল্লিতে বিক্ষোভ মিছিল থেকে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা আটক
দিল্লিতে বিক্ষোভ মিছিল থেকে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা আটক
পল্লবী থানা হেফাজতে জনি হত্যা: দুই পুলিশ কর্মকর্তার যাবজ্জীবন দণ্ড বহাল
পল্লবী থানা হেফাজতে জনি হত্যা: দুই পুলিশ কর্মকর্তার যাবজ্জীবন দণ্ড বহাল
রাজধানীর মৌচাকে প্রাইভেটকার থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর মৌচাকে প্রাইভেটকার থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
প্রাইভেটকারের পাশে গলাকাটা লাশ, আদালতে জবানবন্দি যাত্রীরসমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media