বরগুনায় ডেঙ্গুতে কলেজশিক্ষকের মৃত্যু

বরগুনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা কমে এলেও মো. শামীম মিয়া নামের এক কলেজশিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৩ জনে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দিবাগত রাতে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত শামীম মিয়া পাথরঘাটার সৈয়দ ফজলুল হক ডিগ্রি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ছিলেন।
এদিকে, জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ১৯ জন।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৪ জন এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৭৩ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৬৮৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫ হাজার ৬১৩ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ৭ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৩৬ জন। এ নিয়ে বরগুনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪৩ জন।
বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘বরগুনা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা এখন প্রায় নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে। এ ছাড়াও জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যের কোটায় চলে আসছে। আশা করি, দু-এক সপ্তাহের মধ্যে জেলার সব জায়গায় আক্রান্তের সংখ্যা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।’