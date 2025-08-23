X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
কুয়াকাটা সৈকত ভেসে এলো অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৮আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৮
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সৈকতের সূর্যোদয় পয়েন্টসংলগ্ন গঙ্গামতি এলাকায় অজ্ঞাত (৩৫) এক ব্যক্তির মরদেহ ভেসে এসেছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।

স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে কুয়াকাটা নৌপুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। তিনি বলেন, ‘স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে গঙ্গামতির সূর্যোদয় পয়েন্ট এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তবে এখনও তার পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহটির গায়ে একটি লাল কম্বল মোড়ানো ছিল।’

স্থানীয় বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সকালে আমরা সমুদ্রপাড়ে ঘুরতে গিয়ে মরদেহটি দেখতে পাই। পরে পুলিশকে খবর দিই। ধারণা করছি, এটি ডুবে যাওয়া ট্রলারের কোনও জেলের লাশ হবে।’

আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুর রহিম বলেন, ‘দূর থেকে লাল কম্বল মোড়ানো কিছু ভেসে আসতে দেখি। কাছে গিয়ে বুঝতে পারি এটি একটি লাশ। বিষয়টি ভয়াবহ মনে হওয়ায় আমরা আর হাত না দিয়ে পুলিশকে খবর দিই।’

এ বিষয়ে কুয়াকাটা নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল বলেন, ‘মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হবে।’

বিষয়:
লাশ উদ্ধার
