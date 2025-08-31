বরগুনায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ছাড়ালো

বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও রোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ছাড়িয়েছে। এখনও প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৪০ জন ভর্তি হয় জেলার হাসপাতালগুলোতে। নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৪ জন।
রবিবার (৩১ আগস্ট ) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ২৮ জন। জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে আরও ভর্তি হয়েছেন ৬ জন। এর মধ্যে পাথরঘাটায় ৫ ও বেতাগীতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১০১ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৩৩ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫ হাজার ৯৩২ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ৭ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৩৭ জন। এ নিয়ে বরগুনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪৪ জন।
বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘কিছুদিন ধরে বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কম রয়েছে। তবে সেপ্টেম্বরের শুরুতে আবারও বাড়তে পাড়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। গতকালের থেকে আজকের আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এখন এরকমই হবে। আজকে কম আছে আবার কালকে বেড়েও যেতে পারে। সঠিকভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে বেশ কিছুদিন ধরে জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আমরা শূন্যের কোটায় দেখছি। আরও কিছুদিন না গেলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি বোঝা যাবে না।’