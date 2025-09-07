X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভোলায় ঘরে ঢুকে মসজিদের খতিবকে কুপিয়ে হত্যা

ভোলা প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৫৫আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৫৫
মাওলানা আমিনুল হক নোমানী

ভোলায় ঘরে ঢুকে মাওলানা আমিনুল হক নোমানী (৪৫) নামে এক মসজিদের খতিব ও মাদরাসা শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। 

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে শহরের চরনোয়াবাদ সংলগ্ন বাপ্তা ৯নং ওয়ার্ডের রাইস মিল এলাকায় মাওলানা এনামুল হকের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাওলানা আমিনুল হক নোমানী ওই এলাকার মাওলানা এনামুল হকের ছেলে। তিনি ভোলা সদর উপজেলা জামে মসজিদের খতিব ও ভোলা দারুল হাদিস কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। 

ভোলা সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু শাহাদাৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত দুদিন আগে আমিনুল হকের শ্বশুর অসুস্থ হওয়ায় তার স্ত্রী-সন্তান বাবার বাড়িতে যান। তিনি তার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ওই বাড়িতে বসবাস করতেন। গত দুদিন তিনি একাই বাড়িতে ছিলেন। শনিবার রাতে স্থানীয় মসজিদে এশার নামাজ শেষে এনামুল হক নিজ বাড়িতে যান। এরপর রাত আনুমানিক পৌনে ৯টার দিকে প্রতিবেশীরা তার চিৎকার শুনে কাছে গিয়ে দেখেন এলোপাতাড়ি কোপানো অবস্থায় তার রক্তাক্ত দেহ নিজ বসতঘরে পড়ে আছে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ভোলা সদর হাসপাতালে আনলে রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. রাজন বলেন, এশার নামাজ শেষে আমিনুল হুজুরের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় বাড়ির ভেতর থেকে ডাক-চিৎকার শুনি। পরে আমরা কয়েকজন মিলে সেখানে গিয়ে দেখি তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করি। আমরা আর কিছু জানি না।

ওসি আবু শাহাদাৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। তবে এ ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

/এমকেএইচ/
বিষয়:
মাদ্রাসাকুপিয়ে হত্যা
সম্পর্কিত
কুমিল্লায় মাদক নিয়ে বিরোধে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা সৃষ্টি করলে প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল
খুলনায় যুবদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা
সর্বশেষ খবর
রোনালদো ও ফেলিক্সের জোড়া গোলে পর্তুগালের দারুণ শুরু
রোনালদো ও ফেলিক্সের জোড়া গোলে পর্তুগালের দারুণ শুরু
৯১৪ জন শহীদের তালিকা প্রকাশ করলো জুলাই রেভুলোশনারি এলায়েন্স
৯১৪ জন শহীদের তালিকা প্রকাশ করলো জুলাই রেভুলোশনারি এলায়েন্স
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
চালের দামে বিব্রত মধ্যবিত্ত
চালের দামে বিব্রত মধ্যবিত্ত
সর্বাধিক পঠিত
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
জেট ফুয়েলের পাইপ লাইন আবারও নির্মাণের উদ্যোগ
২২৮ কোটি টাকার প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়াবে ৭৫৯ কোটিজেট ফুয়েলের পাইপ লাইন আবারও নির্মাণের উদ্যোগ
নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় পার্টি, রংপুরের ৩৩ আসনের ২৫টি টার্গেট
নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় পার্টি, রংপুরের ৩৩ আসনের ২৫টি টার্গেট
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুইটি গ্রেফতার
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুইটি গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media