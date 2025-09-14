বরগুনায় ক্যারাম খেলা নিয়ে সংঘর্ষে আহত ১৪

বরগুনার আমতলী উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামে ক্যারাম খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত ১৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে হলদিয়া ইউনিয়নের উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের কালু চৌকিদার বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও স্বজনরা আহতদের উদ্ধার করে মুমূর্ষু অবস্থায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। এ ঘটনার পর থেকে গ্রামে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।
আহতরা হলেন- মীর আমির হামজা (৩০), মীর রফিকুল ইসলাম (৪০), মীর আলমাছ (৫০), মীর আ. মালেক (৫০), মীর নাসির (৬২), মীর আলামিন (৬২), মীর শামীম (৩৪), মীর মোস্তফা (১৪), মজনু চৌকিদার (৫০), মাহবুব চৌকিদার (৪০), হাসান চৌকিদার (২৫), আবুল বাশার চৌকিদার (৪৫), রিয়াজুল চৌকিদার (২৮) ও ১,২,৩ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য হেনা বেগম (৪০)।
আহতদের স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আমতলী উপজেলার উত্তর তক্তাবুনিয়া গ্রামের কালু চৌকিদার বাড়ির দরজায় বসে শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে যুব মীরা (১৪), আরাফাত (১৮), সাগর (২০) ও অলিউল্লাহ চৌকিদার (১৭) ক্যারাম খেলেছিল। ওই সময় খেলা নিয়ে অলিউল্লাহ চৌকিদারের সঙ্গে অন্য তিন জনের বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে উভয়পক্ষের স্বজনরা রামদা, দা ও লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ১৪ জন আহত হয়।
খবর পেয়ে মীর বংশ ও চৌকিদার বংশের স্বজন এবং স্থানীয় লোকজন এসে আহতদের উদ্ধার করে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
উভয়পক্ষের আহতদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে মুমূর্ষু অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।
হামলায় গুরুতর আহত নাসির মীর বলেন, ‘অলিউল্লাহ চৌকিদারের সঙ্গে ক্যারাম খেলা নিয়ে ছেলেদের সামান্য মারামারি হয়। এই অজুহাত তুলে কালু চৌকিদার বাড়ির ৮ থেকে ১০ জন লোক মিলে তাদের বাড়ির সামনে আমাদের ওপর লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে কুপিয়ে ৮ জনকে গুরুতর জখম করেছে। আমরা এই ঘটনার বিচার চাই।’
চৌকিদার বাড়ির আহত মজনু চৌকিদার বলেন, ‘প্রতিপক্ষের ১২ থেকে ১৪ জন মিলে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আমাদের ওপর হামলা করেছে। হামলা করে তারা আবার আমাদের রক্তাক্ত অবস্থায় একটি ঘরের মধ্যে আটকে রাখে যাতে আমরা কোনও চিকিৎসা করাতে না পারি। পরে গ্রামবাসী, পুলিশ ও বিএনপির নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে বিচার চাই।’
আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগর উপসহকারী মেডিক্যাল অফিসার জয়দেব হাওলাদার বলেন, ‘আহতদের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত জখম ও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানা হয়েছে।’
আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’