‘১৭ বিয়ে করে’ বরখাস্ত সেই বন কর্মকর্তাকে জনরোষ থেকে বাঁচালো পুলিশ

‘সতেরোটি বিয়ে’ করে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ওই সকল স্ত্রীদের তাড়িয়ে দেওয়ার পরও বহাল তবিয়তে ছিলেন বরিশাল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কবির হোসেন পাটোয়ারী। তবে এবার তদন্তের জালে ফেঁসে গেছেন ওই বন কর্মকর্তা। তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে রংপুরে সংযুক্ত করা হয়েছে।
এর আগে একই অভিযোগে দুবার বরখাস্ত হলেও বিগত সরকারের আমলে প্রভাবশালী নেতা ও কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মকর্তাদের ‘নেকনজরের’ কারণে আবার চাকরি ফিরে পান বন কর্মকর্তা কবির হোসেন।
সর্বশেষ গতকাল বুধবার রাতের আঁধারে বন বিভাগের রেস্ট হাউজ থেকে সরকারি মালামাল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে বন বিভাগের অপর কর্মকর্তা বাধ সাধেন। পরবর্তীতে পুলিশ মালামালসহ ওই দুজনকে থানায় নিয়ে যায়।
বরিশাল মেট্রোপলিটন বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে জানিয়েছেন, বরখাস্তকৃত বন কর্মকর্তা কবির হোসেন বন বিভাগের রেস্ট হাউজ থেকে তার ব্যবহৃত আসবাবপত্র এবং তার সঙ্গে সরকারি আসবাবপত্র ট্রাকে তুলতে যান। এ সময় সেখানে উপস্থিত অপর বন কর্মকর্তা তাকে বাধা দেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় এবং তার প্রতি ক্ষুব্ধ জনগণের রোষানলে পড়েন তিনি।
তিনি আরও জানান, বিষয়টি জানতে পেরে দ্রুত সেখানে উপস্থিত হয়ে মালামালভর্তি ট্রাকসহ ওই দুই বন কর্মকর্তাকে বিমানবন্দর থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে সরকারি মালামাল ট্রাকে আছে কি না, তা নিশ্চিত হয়ে ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ শেষে বন কর্মকর্তা কবির হোসেনকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানান ওসি। এর আগে, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বরিশাল বিভাগীয় উপকূলীয় অঞ্চলের বন সংরক্ষক মিহির কুমার দের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
এদিকে, ১৭ বিয়ে করার অভিযোগে বন কর্মকর্তা কবির হোসেনকে ১৪ সেপ্টেম্বর চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে রংপুর রেঞ্জে সংযুক্ত করা হয়েছে। তার স্থলে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে পটুয়াখালী জেলা বন কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান মিঞাকে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরিশাল বিভাগীয় উপকূলীয় অঞ্চলের বন সংরক্ষক মিহির কুমার দে। তিনি বলেন, ‘মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি মেইল পেয়েছি।’
বন কর্মকর্তা কবির হোসেন পাটোয়ারী চাঁদপুর জেলার তুষপুর গ্রামের মোশাররফ হোসেন পাটোয়ারীর ছেলে। এর আগে তিনি ঢাকা, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাটসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ছিলেন। বন বিভাগের এই উচ্চপদ ব্যবহার করে মূলত ফাঁদে ফেলেন ওই সকল নারীদের। তার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া এবং অফিসের মধ্যে দুর্নীতির বটবৃক্ষ রোপণ করার অভিযোগ রয়েছে।
অভিযোগ রয়েছে, ‘নারীলোভী’ এ বন কর্মকর্তার চোখে কোনও নারী ধরা পড়লে তাকে বিদেশে পড়াশোনা, সরকারি চাকরি থেকে শুরু করে গাড়ি-বাড়ি দেওয়ার প্রস্তাবসহ বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ে করতেন তিনি। এরপর দৈহিক চাহিদা পূরণের পরই ওই সব নারীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হতো। এভাবে একে একে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৭টি বিয়ে করেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগ নারী ছিলেন বিবাহিত। তারা বন কর্মকর্তার প্রলোভনে স্বামী-সংসার ছেড়ে তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।
বরখাস্ত হওয়া ওই বন কর্মকর্তার সাবেক এক স্ত্রী বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বন কর্মকর্তা কবির হোসেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এরপর চলতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি তাকে বিয়ে করি। বিয়ের তিন মাসের মধ্যে আমার বাবার বাড়ির দোতলা তাকে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু লিখে না দেওয়ায় আমার ওপর চলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এমনকি যৌতুক হিসেবে বড় অঙ্কের টাকার জন্যও আমাকে চাপ দেওয়া হয়। একপর্যায়ে আমার সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় সে। এরপর তার স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংসার ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করি। কিন্তু কোনোভাবেই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় আইনের আশ্রয় নিই। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি।’
তিনি আরও বলেন, ‘বিয়ের পর দৈহিক চাহিদা মিটে যাওয়ার পর তার আসল রূপ বের হয়ে আসে। এরপর বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি, এর আগে কবির হোসেন একাধিক বিয়ে করেছেন। তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭টিতে।’ এ ছাড়া তার সঙ্গে বহু নারীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল বলে জানান তিনি। নিত্যনতুন নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা তার নেশা। আর যাদের বিয়ে করেন তাদের সঙ্গে সর্বোচ্চ দুই বছর এবং সর্বনিম্ন তিন থেকে ছয় মাস সম্পর্ক রাখেন। সাবেক ওই স্ত্রী বলেন, ‘আমার জানামতে প্রথম স্ত্রীর ঘরে একটি সন্তান রয়েছে। কবির হোসেনের সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনের কোনও সম্পর্ক নেই।’
কবির হোসেনের সাবেক আরেক স্ত্রী বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘চাকরির জন্য বিভিন্ন দফতরে দৌড়ঝাঁপ করছিলাম। এর মধ্যে পরিচয় হয় বন কর্মকর্তা কবির হোসেনের সঙ্গে। একপর্যায়ে আমার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়। চাকরির প্রলোভনে পড়ে ২০১৭ সালে কবির হোসেনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। ভালোই কাটছিল দাম্পত্য জীবন। বছর না ঘুরতেই কবির হোসেনের আসল রূপ বেরিয়ে আসে। চাকরি তো দেয়নি, উল্টো আমার নিকট যৌতুক দাবি করেন। যৌতুকের দাবি না মেটানোর কারণে আমার ওপর চলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। কবিরের দেওয়া আঘাতের চিহ্ন এখনও শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘যৌতুকের জন্য চাপ সৃষ্টির পর আমি বিভিন্ন মাধ্যমে তার খোঁজখবর নিতে শুরু করি। তখন জানতে পারলাম, কবির হোসেন একজন নারীলোভী এবং দুর্নীতিবাজ লোক। এর আগেও সে একাধিক বিয়ে করেছে। এরপর তার বাড়ির সন্ধান নিয়ে সেখানে গেলে তারাও কবির হোসেনের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান। এসব কারণে নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও কবির হোসেনের কোনও সম্পর্ক নেই। বাড়িতে তার ভাই ও মা রয়েছে। এ ছাড়া কবির হোসেন যতগুলো বিয়ে করেছেন তার মধ্যে প্রথম স্ত্রীর ঘরে একটি ছেলেসন্তান রয়েছে। এরপর বিষয়টি বন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়। এমনকি আইনের আশ্রয় নেওয়া হলেও কবির হোসেনের টাকার কাছে আমি অসহায় ছিলাম।’
অভিযোগ করে ওই নারী বলেন, ‘বিগত সরকারের আমলে কোনও আবেদন-নিবেদনে কাজ হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে বিষয়টি বন ও পরিবেশ উপদেষ্টার নিকট লিখিতভাবে অবহিত করি। সেখান থেকে আমাকে বরিশাল বিভাগীয় সামাজিক বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসার জন্য চিঠি দেওয়া হয়। ওই চিঠি পেয়ে ১১ সেপ্টেম্বর বরিশালে আসি। সেখানে একজন যুগ্ম সচিব আমার এবং কবির হোসেনের আরেক সাবেক স্ত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তার কাছে কবির হোসেনের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ লিখিতভাবে দাখিল করি।’
কবিরের একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৯২ সালে ঢাকার মোহাম্মদপুরের এক মেয়েকে প্রথম বিয়ে করেন। ২০০৯ সালে ঢাকার ধানমন্ডির একজনকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিয়ে করেন মিরপুরের আরেক নারীকে। এরপর একে একে ১৭টি বিয়ে করেছেন তিনি।
সাবেক এক স্ত্রীর করা মামলায় জেল খাটলেও শোধরাননি বিয়ে পাগল এই বন কর্মকর্তা। এসব কারণে দুবার তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।
তদন্ত চলাকালে কবির হোসেনের শাস্তির দাবিতে একাধিক সাবেক স্ত্রীর স্বজন এবং বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হওয়া ভুক্তভোগীরা নগরীর কাশীপুর সামাজিক বন বিভাগ কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাদের অভিযোগও শোনেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বরিশাল বিভাগীয় বন অফিসের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, ‘বিভাগের অবৈধ স-মিল থেকে মাসিক টাকা আদায়, অফিসে সিসি ক্যামেরার বরাদ্দ আসলেও তা আত্মসাৎ, স্টাফদের পোশাক না দিয়ে টাকা আত্মসাৎ, সড়কের পাশে গাছে থাকা পেরেক উঠানোর জন্য বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাৎ, নিজের ব্যবহৃত গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তেল থেকে ২৫% চালকের কাছ থেকে ভাগ নেওয়া, স্টাফদের টিএডিএ থেকে ১৫% ভাগ নেওয়া, নতুন বাগান থেকে ৫০% ভাগ নেওয়াসহ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কবির হোসেন। তার বিরুদ্ধে কথা বললে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হতো।’
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত কবির হোসেন পাটোয়ারীর কাছে জানতে চাইলে তিনি তার আইনজীবীর মাধ্যমে বক্তব্য দেন। তার নিয়োগকৃত আইনজীবী এনায়েত হোসেন বাচ্চু বলেন, ‘বিষয়টি ব্যক্তিগত। যা বলার তা তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে বলা হয়েছে। তা ছাড়া তদন্ত চলাকালীন এ বিষয়ে কোনও ধরনের মন্তব্য করতে চাই না।’
তদন্তকারী কর্মকর্তা যুগ্ম সচিব সাইদুর রহমান সাংবাদিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।