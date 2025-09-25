প্রধান বিচারপতিসহ ইউএনডিপির প্রতিনিধিদলের বরিশাল জেলা আদালত পরিদর্শন

বরিশালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রতিনিধিদল নিয়ে জেলা ও দায়রা জজ আদালত পরিদর্শন করেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। আদালত পরিদর্শনকালে ইউএনডিপির সাত সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিল।
আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আদালতের ন্যায়কুঞ্জ, লিগ্যাল এইডসহ অন্যান্য কার্যক্রম ঘুরে দেখে প্রতিনিধিদল। এ সময় আদালতের বিচারকগণ এবং আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।
পরিদর্শনের বিষয়ে বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ শেখ ফারুক হোসেন গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, ইউএনডিপি আয়োজিত বিভাগীয় শহরগুলোতে আয়োজিত সেমিনারে অংশ নেবেন প্রধান বিচারপতি। তারই ধারাবাহিকতায় আজ সর্বশেষ বরিশাল বিভাগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি দলটি বরিশাল আদালত পরিদর্শন করলো। এটি প্রধান বিচারপতির দ্বিতীয় পরিদর্শন।
তিনি আরও জানান, প্রধান বিচারপতি বরিশালের আদালতের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একইসঙ্গে ইউএনডিপির প্রতিনিধিদল এ দেশের গরিব-দুস্থদের বিচার প্রক্রিয়া যেন সহজে হয় তার আশা প্রকাশ করে।
আদালত পরিদর্শন শেষে বেলা সাড়ে ১১টায় নগরীর হোটেল গ্রান্ডপার্ক হলরুমে ইউএনডিপির উদ্যোগে আয়োজিত ‘জুডিশিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সি অ্যান্ড ইফিশিয়েন্সি’ শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন প্রধান বিচারপতি। সেমিনারে ইউএনডিপি প্রতিনিধিদলসহ বিভাগের জেলা ও দায়রা জজসহ অন্যান্য বিচারক এবং আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।