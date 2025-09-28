X
‘৬ রাউন্ড গুলি খেতে না চাইলে দ্রুত টাকা পাঠা’

বরিশাল প্রতিনিধি
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৮আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৮
পিস্তল-সদৃশ বস্তু ঠেকিয়ে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবির সময় এক যুবককে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লোকজন

বরিশালের গৌরনদীতে প্রকাশ্যে এক ব্যবসায়ীর কোমরে পিস্তল-সদৃশ বস্তু ঠেকিয়ে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবির সময় এক যুবককে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লোকজন।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গৌরনদী পৌরসভার আশোকাঠি কাঁচা বাজারের জুয়েল স্টোরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আটককৃত আরিফ মিয়ার কাছ থেকে পিস্তল-সদৃশ বস্তু এবং একটি চাকু উদ্ধার করা হয়।

আটক আরিফ মিয়া (২৪) ঢাকার উত্তরখান থানার চামরখান এলাকার মৃত আক্কাস আলীর ছেলে ও বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার ফুলশ্রী গ্রামের মৃত হাসানাত ফকিরের মেয়ের জামাতা। এ ঘটনায় সন্ধ্যায় জুয়েল স্টোরের মালিক জুয়েল সরদার বাদী হয়ে আরিফকে আসামি করে গৌরনদী থানায় মামলা করেছেন।

জুয়েল সরদার বলেন, ‘দুপুরে ওই যুবক আমার দোকানে ঢুকে একটি বিকাশ নম্বর দিয়ে ১০ হাজার ২০০ টাকা পাঠাতে বলেন। পাঠানোর আগে নগদ টাকা চাই। তখন ওই যুবক ব্যাগ থেকে একটি পিস্তল বের করে আমার কোমরে ঠেকিয়ে বলেন, “৬ রাউন্ড গুলি খেতে না চাইলে দ্রুত টাকা পাঠা”। এ সময় চিৎকার দিলে বাজারের ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে পিস্তলসহ আরিফকে আটক করে পিটুনি দেন। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে পিস্তল ও ধারালো চাকুসহ আরিফকে থানায় নিয়ে যান।’

ওই বাজারের দুজন ব্যবসায়ী জানান, চিৎকার শুনে ব্যবসায়ীরা ছুটে গিয়ে দেখেন জুয়েলের কোমরে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছেন ওই যুবক। পরে তাকে আটক করে পিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে গৌরনদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ব্যবসায়ীদের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে পিস্তল-সদৃশ বস্তু ও ধারালো চাকুসহ আরিফকে আটক করা হয়। তবে অস্ত্রের মতো দেখতে বস্তুটি খেলনা নাকি সত্যিকারের পিস্তল; তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানানো হবে। এ ঘটনায় সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী জুয়েল বাদী হয়ে ছিনতাইয়ের মামলা করেছেন। সোমবার সকালে আরিফকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে তোলা হবে।’

