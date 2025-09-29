X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
প্রাণহানি বেড়ে ৫৫

বরগুনায় ডেঙ্গুতে বৃদ্ধের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৬১

বরগুনা প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩২আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩২
বরগুনা জেনারেল হাসপাতাল

বরগুনায় ডেঙ্গু আতঙ্ক দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। এবার আক্রান্ত হয়ে আবদুল হাকিম (৭৮) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর জেলায় ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ জনে।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে বরগুনা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবদুল হাকিমের মৃত্যু হয়। তিনি বরগুনা সদর উপজেলার ১ নম্বর বদরখালী ইউনিয়নের ডেমা গ্রামের বাসিন্দা।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৪৩ জন। আমতলী ৪, তালতলী ৩ বেতাগী ৩, বামনা ১ এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৪৯ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৪১৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭ হাজার ২৬৬ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১২ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৪৩ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ জনে।

বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘বর্ষার চাপ একটু কমলে আক্রান্তের সংখ্যাও কমার কথা। তবে এ বছর একটু ভিন্ন রকম। জেলার হাসপাতালগুলোতে রোগীর সংখ্যা বাড়ে-কমে। তবে কবে নাগাদ ডেঙ্গু নির্মূল হবে, তা বলা যাচ্ছে না। এখন ধরে নিতে হবে ডেঙ্গু স্থায়ী সমস্যা। ডেঙ্গু থেকে রক্ষা পেতে হলে সকলকে সচেতন হতে হবে।’

মৃত্যুডেঙ্গু আপডেট
