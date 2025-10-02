X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজের একদিন পর জেলের মরদেহ উদ্ধার

বরগুনা প্রতিনিধি
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৫আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৫
মো. ছিদ্দিক

বরগুনার পাথরঘাটায় বলেশ্বর নদে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ মো. ছিদ্দিক (৩০) নামের জেলের মরদেহ একদিন পর উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (১ অক্টোবর) দিবাগত রাতে তিনি পাথরঘাটার বড় টেংরা এলাকা থেকে একটি ছোট নৌকা ও জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যান। প্রতিদিনের মতো ভোর ৫টার দিকে বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও ২০ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফেরেননি।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকাল ৩টার দিকে পাথরঘাটার বিহঙ্গ দ্বীপ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জেলে সিদ্দিক গভীর রাতে মাছ ধরতে গিয়ে না ফিরলে বিভিন্ন স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি। একসময় তার নৌকা ও জাল নদীতে ভাসতে দেখা যায়। পরে ধারণা করা হচ্ছিল, তিনি নদীতে ডুবে গেছেন। গভীর রাতে বজ্রাঘাতের কারণে তার মৃত্যুও হতে পারে।

পাথরঘাটা ফায়ার সার্ভিসের সাব-অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আমাদের অভিযান চালিয়েছি। তবে আজকে বিহঙ্গ দ্বীপ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।’

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘বলেশ্বর নদে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ জেলে ছিদ্দিকের সন্ধানে ফায়ার সার্ভিস ও নৌপুলিশ যৌথভাবে কাজ করেছে। আজ বিকাল ৩টার দিকে স্থানীয় এক জেলে বিহঙ্গ দ্বীপে মরদেহ দেখতে পেয়ে সংবাদ দিলে সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করে আনা হয়েছে। তবে কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষে দেখা হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
জেলেলাশ উদ্ধারপাথরঘাটা
সম্পর্কিত
‘আত্মহত্যার চেষ্টার’ পর গৃহবধূর মৃত্যু, মরদেহ রেখে পালালেন স্বামী
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সুন্দরবনে জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে কুমির
সর্বশেষ খবর
যেসব কারণে বাড়ে ইলিশের দাম
যেসব কারণে বাড়ে ইলিশের দাম
ভোটকেন্দ্র স্থাপনে পার্বত্য তিন জেলায় পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তা নেওয়ার নির্দেশ ইসির
ভোটকেন্দ্র স্থাপনে পার্বত্য তিন জেলায় পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তা নেওয়ার নির্দেশ ইসির
ছবিতে বিজয়া দশমী
ছবিতে বিজয়া দশমী
বছরে ৮ শতাধিক ভূমিকম্প হয় ফিলিপাইনে
বছরে ৮ শতাধিক ভূমিকম্প হয় ফিলিপাইনে
সর্বাধিক পঠিত
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media