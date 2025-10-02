মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজের একদিন পর জেলের মরদেহ উদ্ধার

বরগুনার পাথরঘাটায় বলেশ্বর নদে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ মো. ছিদ্দিক (৩০) নামের জেলের মরদেহ একদিন পর উদ্ধার করা হয়েছে।
বুধবার (১ অক্টোবর) দিবাগত রাতে তিনি পাথরঘাটার বড় টেংরা এলাকা থেকে একটি ছোট নৌকা ও জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যান। প্রতিদিনের মতো ভোর ৫টার দিকে বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও ২০ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফেরেননি।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকাল ৩টার দিকে পাথরঘাটার বিহঙ্গ দ্বীপ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জেলে সিদ্দিক গভীর রাতে মাছ ধরতে গিয়ে না ফিরলে বিভিন্ন স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি। একসময় তার নৌকা ও জাল নদীতে ভাসতে দেখা যায়। পরে ধারণা করা হচ্ছিল, তিনি নদীতে ডুবে গেছেন। গভীর রাতে বজ্রাঘাতের কারণে তার মৃত্যুও হতে পারে।
পাথরঘাটা ফায়ার সার্ভিসের সাব-অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আমাদের অভিযান চালিয়েছি। তবে আজকে বিহঙ্গ দ্বীপ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।’
পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘বলেশ্বর নদে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ জেলে ছিদ্দিকের সন্ধানে ফায়ার সার্ভিস ও নৌপুলিশ যৌথভাবে কাজ করেছে। আজ বিকাল ৩টার দিকে স্থানীয় এক জেলে বিহঙ্গ দ্বীপে মরদেহ দেখতে পেয়ে সংবাদ দিলে সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করে আনা হয়েছে। তবে কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষে দেখা হবে।’