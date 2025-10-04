X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মা ইলিশ রক্ষায় ড্রোন দিয়ে নদীতে নজরদারি

বরিশাল প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৩আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৩
ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফল করতে বরিশালে নৌর‍্যালি বের করা হয়

ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতে শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শুরু হয়েছে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান। আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত নদী-সাগরে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

এ বছর প্রথমবারের মতো ড্রোন দিয়ে নদী পর্যবেক্ষণ করবে প্রশাসন।

ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফল করতে বরিশালে নৌর‍্যালি বের করা হয়। বরিশালের জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদফতরের উদ্যোগে আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) বেলা ১২টায় কীর্তনখোলা নদীতে র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে প্রশাসনের সঙ্গে মৎস্য অধিদফতর, র‍্যাব, নৌপুলিশ এবং কোস্টগার্ড সদস্যরা অংশ নেন। র‍্যালিতে বরিশালের জেলা প্রশাসক, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যালিটি কীর্ত্তণখোলা নদীর বেলতলাসহ অন্যান্য নদী প্রদক্ষিণ করে।

নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে জেলেদের সহায়তায় ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক জেলেকে ২৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, ‘জেলেদের জন্য পর্যাপ্ত চাল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত বছর দু-একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। আমরা চাই এ বছর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পালন করবে। ২২ দিন পর আবার জেলেরা নদীতে মাছ শিকার করতে পারবে। এজন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।’

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রিপন কান্তি ঘোষ জানিয়েছেন, বরিশালের মেঘনা নদীতে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে নৌপুলিশ ও হিজলা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার উদ্যোগে ড্রোন উড়িয়ে নজর রাখা হবে। এ ছাড়া অভিযান পরিচালনার জন্য জেলায় ৩০ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, বরিশাল জেলায় মোট জেলের সংখ্যা ৭৯ হাজার ৬২৩ জন। এর মধ্যে কার্ডধারী জেলে ৬৬ হাজার ৫২৪ জন। কার্ডধারী জেলেদের জন্য ১ হাজার ৬৬৩ দশমিক ১ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যেক জেলে ২৫ কেজি করে চাল পাবেন। কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে ২ বছরের কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা
সম্পর্কিত
নিষেধাজ্ঞার আগের রাতে ফরিদপুরে ইলিশের মেলা, ক্রেতাদের ঢল
আজ মধ্যরাত থেকে ২২ দিন ইলিশ ধরা বন্ধ থাকবে
মা ইলিশ রক্ষায় ৪ অক্টোবর থেকে ২২ দিন অভিযান চলবে
সর্বশেষ খবর
সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে জনগণ বিভ্রান্ত হবে না: রিজভী
সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে জনগণ বিভ্রান্ত হবে না: রিজভী
সাবেক রাষ্ট্রপতি বি. চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী রবিবার
সাবেক রাষ্ট্রপতি বি. চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী রবিবার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
পাকিস্তান আসছে ঢাকায়, বাংলাদেশের ব্যয় অর্ধ কোটি টাকা!
পাকিস্তান আসছে ঢাকায়, বাংলাদেশের ব্যয় অর্ধ কোটি টাকা!
সর্বাধিক পঠিত
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media