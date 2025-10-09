X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
বরগুনায় বিচারপ্রার্থীদের জন্য যাত্রা শুরু করলো ‘ন্যায়কুঞ্জ’

বরগুনা প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১০আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১০
ন্যায়কুঞ্জের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জে বি এম হাসান

বরগুনার আদালত প্রাঙ্গণে দূরদূরান্ত থেকে আসা বিচারপ্রার্থীদের বিশ্রামের পাশাপাশি নারী ও শিশুদের জন্য মাতৃদুগ্ধ কর্নার ‘ন্যায়কুঞ্জ’র শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জে বি এম হাসান। 

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টায় এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ মো. সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরগুনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিউল আলম, জেলা ও দায়রা জজ (নারী ও শিশু) লাইলাতুল ফেরদৌস, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুল আলম, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. ওসমান গনি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ( পিপিএম ) এবং গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোল্লা রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিচারপতি জে বি এম হাসান বলেন, ‘ন্যায়কুঞ্জ নির্মাণের মাধ্যমে দূরদূরান্ত থেকে আসা বিচারপ্রার্থীদের জন্য একটি সুন্দর ও শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে।’

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিভিন্ন কক্ষ ও ভবন ঘুরে দেখেন বিচারপতি জে বি এম হাসান। এ সময় তিনি আরো বলেন, ‘বরগুনায় বিচারক, আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থীদের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে কথা বলবো।’

বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের স্থান নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করেন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। 

এ সময় অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-১ কাজী আশরাফুজ্জামান, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ -২ দেব্রত বিশ্বাস, সিনিয়র সহকারী জজ এম এ আজহারুল ইসলাম, সহকারী জজ আরিফ হোসেন, মোহা. রানা শেখ, সেলিনা আক্তার এবং পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাড. নুরুল আমিনসহ স্থানীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ। 

এর আগে, ২০২৩ সালের ২ জুন বিচারপ্রার্থীদের জন্য আধুনিক এ বিশ্রামাগার ন্যায়কুঞ্জের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. সেলিম।

/কেএইচটি/
বিষয়:
আদালত
