বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ৮ হাজার ছাড়ালো, মোট মৃত্যু ৫৯

বরগুনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়িয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আক্রান্তের সংখ্যা কমার কথা থাকলেও অক্টোবরেও থামছে না আক্রান্তের সংখ্যা। এখনও প্রতিদিন গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে জেলার হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হচ্ছেন। এ ছাড়াও আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকে।
রবিবার (১২ অক্টোবর) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩০ জন। তালতলী ৩, বামনা ২ এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১২ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৩৪ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৮ হাজার ১২ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭ হাজার ৮৭৮ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১৪ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৪৫ জন। এ নিয়ে চলতি বছর জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯ জনে।
বরগুনা সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘প্রতি বছর এমন সময় তেমন একটা বৃষ্টি থাকে না। তবে এ বছর এখনও যে পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের হাসপাতালগুলোতে আমরা সাধ্যমতো চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছি। তবে ধরে নিতে হবে এই ডেঙ্গু এখন স্থায়ী, কবে নাগাদ নির্মূল হবে বলা যাচ্ছে না। তাই সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।’