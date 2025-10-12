জাতির সেফ এক্সিট হলে আমরা খুশি: উপদেষ্টা

বরিশালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বলেছেন, ‘এতকাল ধরে আমাদের মধ্যে যে বৈষম্য, আগ্রাসন, জনগণের অধিকার বঞ্চনার যে বিষয়গুলো ছিল- সেগুলো থেকে জাতির সেফ এক্সিট হলে আমরা খুশি। সেটার জন্য আমরা সবাই মিলে কাজ করছি।’
রবিবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে বরিশালে টাইফয়েড টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
ফারুক-ই-আজম বলেন, ‘বৈষম্য আর অধিপত্যবাদের আগ্রাসন থেকে আমাদের সেফ এক্সিট দরকার সবার আগে।’
তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে আমি তো দেশের জন্য যুদ্ধই করেছি। এ দেশ থেকে যাওয়ার আর আমার যায়গা কোথায়? আমাদের এখানেই থাকতে হবে।’
এর আগে বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য টাইফয়েডের টিকা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন এ উপদেষ্টা।