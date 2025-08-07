X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরীতে জলাবদ্ধতা, ভেঙেছে কালভার্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৬আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৬
বৃষ্টিতে পানির স্রোতে আজ ভোরে ভেঙে গেছে অক্সিজেন এলাকায় একটি কালভার্ট

রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন নিচু এলাকাতে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সরেজমিন দেখা গেছে, জলাবদ্ধতার কারণে নগরীর আগ্রাবাদ, কাতালগঞ্জ, ওয়াসা, এনায়েত বাজার, চকবাজার, জিইসিসহ বেশ কিছু এলাকায় চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে অফিসগামী, কর্মজীবী মানুষ ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে।

এদিকে, বৃষ্টিতে পানির স্রোতে আজ ভোরে ভেঙে গেছে অক্সিজেন এলাকায় একটি কালভার্ট। এটি ভেঙে যাওয়ার কারণে অক্সিজেন-মুরাদপুর সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। যে কারণে ওই সড়কের যাত্রীদের মুরাদপুর হয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে।

জলাবদ্ধতার কারণে সড়কে গণপরিবহন সংকট দেখা দিয়েছে। গণপরিবহন সংকটের সুযোগে রিকশা ও সিএনজিতে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন সাধারণ মানুষ। নালা-ড্রেনে আবর্জনা জমে পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ নগরবাসীর।

আবহাওয়া অফিস বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টায় ৮১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে।

চট্টগ্রাম পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ আবদুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘চট্টগ্রামে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত গত চব্বিশ ঘণ্টায় ৮১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।’

তবে নগরীর বহদ্দারহাট, মুরাদপুর এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়নি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসব এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের সুফল মিলছে।

এদিকে, নগরীর কয়েক দশকের পুরনো জলাবদ্ধতা নিরসনে সিডিএর মেগা প্রকল্পসহ চারটি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। এগুলোর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা। প্রকল্পগুলোর মধ্যে সিডিএ দুটি, সিটি করপোরেশন একটি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বিষয়:
বৃষ্টির খবরজলাবদ্ধতাজনদুর্ভোগ
