নদীতে নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চার জন দগ্ধ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার রামগতি বয়ারচর ব্রিজঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। দুই জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
দগ্ধরা হলেন- আমজাদ হোসেন (৪২),আবু মিয়া (৪০) গণিখা (৪৫) ও ফারুক (৩৯)। এরা সবাই জেলে। তাদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চরবংশী এলাকায়।
স্থানীয় নৌকার মাঝি সাগর জানান, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দুপুরের খাবার রান্না করার জন্য নদীতে থাকা নৌকার মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার চালু করেন। এ সময় হঠাৎ সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। নৌকায় থাকা পাঁচ জনের মধ্য দেলোকা নামের এক জেলে নদীতে লাফ দিয়ে পড়ে যান। বাকি চার জেলে দগ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে অবস্থা গুরুতর দেখে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে পাঠান চিকিৎসক।
রামগতি বড়খেরী নৌ-পুলিশের ইনচার্জ সফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এখন দগ্ধদের নোয়াখালী সদর হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে।
রামগতি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. কামনা শীষ মজুমদার বলেন, দগ্ধদের শরীরে প্রায় ৬০ শতাংশ পুড়ে গেছে। দুই জনের অবস্থায় আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে মনে হয় ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের নেওয়া হতে পারে।