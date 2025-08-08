X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
আশ্রয়ণ প্রকল্পের তালাবদ্ধ ঘর থেকে ‘তান্ত্রিক বৈদ্যের’ গলা কাটা লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৮আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৮
আবুল মনছুর

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় আবুল মনছুর (৪৮) নামে তান্ত্রিক বৈদ্যকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে ফটিকছড়ি পৌরসভার রাঙ্গামাটিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘরটি তার কন্যার নামে বরাদ্দ করা। নিহত আবুল মনছুর হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের খামারি পাড়ার শফি আলমের ছেলে।

নিহতের মা জাহানারা বেগম বলেন, আমার ছেলে তান্ত্রিক বৈদ্যের কাজ করতেন এবং মাঝে মাঝে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওই ঘরে থাকতেন। গত বুধবার রাতে কয়েকজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এরপর রাতে খাওয়ার জন্য তার ঘরে তাকে ডাকতে গেলে তালাবদ্ধ দেখি। তার থাকার ঘরে বাইরে থেকে দুটি তালা লাগানো ছিল। শুক্রবার সকালে দুর্গন্ধ পাওয়ায় প্রতিবেশীরা তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং রান্নাঘরে তার গলাকাটা লাশ দেখতে পায়। এরপর তারা পুলিশকে খবর দেয়।

নিহতের স্ত্রী আয়েশা বেগম বলেন, আমার স্বামী মাঝেমধ্যে আশ্রয়ণের ঘরে আসতেন। তিনি বৈদ্যের কাজ করেন এর বাইরে আর কোনও কাজ করেন না। তার সঙ্গে আমার জানা মতে কারও শত্রুতা ছিল না।

এ প্রসঙ্গে ফটিকছড়ি থানার ওসি নুর আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে গলা কাটা লাশ উদ্ধারের করে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দিচ্ছে। তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

/এফআর/
বিষয়:
হত্যাকাণ্ডলাশ উদ্ধারঅপরাধ
