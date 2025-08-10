হত্যা মামলায় ফেনী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তপন কারাগারে

ফেনীর মহিপালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সংঘটিত হত্যা মামলায় জেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সহসভাপতি ও ফেনী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খায়রুল বাশার মজুমদার তপনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
রবিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ফেনী সদর সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট অপরাজিতা দাসের আদালতে তপনকে তোলা হয়। পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড চাইলেও আদালত শুনানি শেষে তাকে কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া জানান, তপনের বিরুদ্ধে মহিপাল আন্দোলনের সময় সংঘটিত একাধিক হত্যা মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। কয়েকটি মামলায় তার বিরুদ্ধে সরাসরি পরিকল্পনা ও উসকানির অভিযোগ রয়েছে।
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামছুজ্জামান বলেন, ‘শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে ঢাকার শান্তিনগরের পরশুরাম ভবন নামের নিজ বাসা থেকে তপনকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।’
প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২০২২ সালের ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি ফেনী জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালের ২৮ এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।