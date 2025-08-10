X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
ফেব্রুয়ারিতে একটা সুন্দর নির্বাচন করতে পারবো, প্রস্তুতি চলছে: ধর্ম উপদেষ্টা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:২০আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:২০
আলোচনা সভায় ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

আজ রবিবার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসায় আয়োজিত ‘দেশ গঠনে আলেম-ওলামাদের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে আলেম-ওলামাদের অবদান সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। বাংলাদেশে যেকোনও সময় দুর্যোগ এসেছে, আলেম-ওলামারা জনগণের সঙ্গে মিলে ময়দানে থেকেছেন এবং তারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, আহত হয়েছেন।’

জুলাই আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের সময় মাদ্রাসার ছাত্র আহত হয়েছেন এবং তারা শাহাদাৎ বরণ করেছেন। আগামী দিনেও বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আলেম-ওলামা, মাশায়েখ, ছাত্র-শিক্ষক যারা আছেন, তারা দেশের জন্য নিজেরা তৈরি আছেন। যেকোনও ত্যাগ শিকার করতে তারা প্রস্তুত আছেন।’

তিনি বলেন, ‘২০২৪ সালের ৮ আগস্ট আমরা যখন দায়িত্ব নিয়েছি তখন থানা ছিল না, পুলিশ ছিল না। আমি ঢাকা শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে দেখেছি ছাত্রদের। আইনশৃঙ্খলাকে একদিনে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। তবে এখন বহুগুণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো হয়েছে, অর্থনীতি ভালো হয়েছে।’

নির্বাচন প্রসঙ্গ টেনে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা আশা করি, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে একটা সুন্দর নির্বাচন করতে পারবো। সেভাবেই আমাদের প্রস্তুতি চলছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও প্রস্তুত আছে। আমাদেরও আন্তরিকতার অভাব নেই। আমরা একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আমাদের ঘোষিত তারিখমতে উপহার দিতে পারবো বলে দৃঢ় বিশ্বাস করি।’

এ সময় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব ও জামিয়া দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আল্লামা শায়েখ সাজিদুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা হেফাজতে ইসলামের সভাপতি মুফতি মোবারক উল্লাহ, জেলা হেফাজতের সিনিয়র সহসভাপতি মুফতি বোরহান উদ্দীন কাসেমী, জেলা সেক্রেটারি মুফতি আলী আযম কাসেমী, মাওলানা আব্দুল হালিম, মাওলানা মাযহারুল হক কাসেমী, মাওলানা জাকারিয়া খানসহ জেলার শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন।

ধর্ম উপদেষ্টাত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
