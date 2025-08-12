চাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার ৬

চাঁদপুরের বিভিন্ন উপজেলায় যৌথ বাহিনী পৃথক অভিযান চালিয়ে চার মাদক কারবারিসহ ছয় জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্প থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট মানজুরুল হাসান খান।
তিনি বলেন, সোমবার দিনগত রাত থেকে সকাল পর্যন্ত মতলব দক্ষিণ, হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ উপজেলায় পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।
প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, হাজীগঞ্জ আর্মি ক্যাম্প থেকে অভিযান চালিয়ে ওয়ারুক রেল স্টেশন এলাকা থেকে ফাতেমা (৪০) ও ছামেদা (৩৫) নামে দুই নারী মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১৬০০ পিস ইয়াবা। তারা কক্সবাজার টেকনাফ থেকে বিক্রির করার উদ্দেশে এসব মাদক চাঁদপুরে নিয়ে আসেন।
হাজীগঞ্জ উপজেলার টোরাগড় এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় মাদক কারবারি দেলোয়ার হোসেনকে (৩৮)। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১৯ পিস ইয়াবা।
মতলব দক্ষিণ উপজেলার পোলপাড় এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় মাদক কারবারি হারুন পাটওয়ারীকে (৫২)। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ২০০ গ্রাম গাঁজা।
ফরিদগঞ্জ উপজেলার সন্তোষপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় মাদক কারবারি রতনকে (৩৩)। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৫৮০ পিস ইয়াবা, নগদ আড়াই হাজার টাকা, একটি কাঁচি ও একটি ছুরি।
এ ছাড়াও সদর উপজেলার অপর অভিযানে খালিসাডুলি এলাকা থেকে তালিকাভুক্ত কিশোর গ্যাং সদস্য জিসানকে (১৮) গ্রেফতার করা হয়। তা কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় দুটি দেশীয় অস্ত্র।
এদিকে মতলব দক্ষিণ উপজেলায় যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে উপজেলার দক্ষিণ দিগলদী মুন্সিরহাট এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তালিকাভুক্ত চোর চক্রের সদস্য হৃদয় গাজীকে (২১)। তার বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।
অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট মানজুরুল হাসান খান বলেন, জব্দ করা মাদক, দেশীয় অস্ত্র ও গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্ব-স্ব থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।