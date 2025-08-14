পুলিশ লাইন্সে সহকর্মীর বঁটির কোপে আনসার সদস্য আহত

ফেনী পুলিশ লাইন্সে সহকর্মীর বঁটির কোপে রহমত আলী (৫৪) নামে আনসারের এক সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত আরেক আনসার সদস্য আলী মনোয়ার হোসেনকে (৫৫) আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে পুলিশ লাইন্স মেসে এ ঘটনা ঘটে।
আটক আলী মনোয়ার চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার পাইকপাড়া এলাকার মৃত মোজায়েরের ছেলে। আহত রহমত আলী খুলনার ভাটিয়াঘাটা এলাকার মৃত সৈয়দ এমদাদ আলীর ছেলে।
পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, বিশেষ আনসারের দুই সদস্য ফেনী পুলিশ লাইন্সে দায়িত্বরত ছিলেন। বুধবার দুপুরে পুলিশ লাইন্সে মেসে খাবার খেতে গিয়ে তারা বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে রহমত আলীকে মেসের তরকারি কাটার জন্য রাখা বঁটি দিয়ে কুপিয়ে জখম করেন আলী মনোয়ার। ঘটনাস্থল থেকে রহমত আলীকে উদ্ধার করে প্রথমে ফেনী জেনারেল হাসপাতাল ও পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত আলী মনোয়ারকে আটক করেছে পুলিশ।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত আলী মনোয়ারকে আসামি করে পুলিশ লাইন্স মেস ম্যানেজার নায়েক সুব্রত দাস বাদী হয়ে ফেনী মডেল থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে ফেনী মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ সামসুজ্জামান বলেন, আহত আনসার সদস্য বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এ ঘটনায় হামলাকারী আনসার সদস্যকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।