শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফেসবুকে কমেন্টস করায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩২আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে ফেসবুকে মন্তব্য করা নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে ফেসবুকে মন্তব্য করা নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (১৬ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার হরষপুর ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের পাঠান বাড়ি ও ঐক্কি বাড়ির লোকজনের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুটি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রাথমিক গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সীমানা পুনর্বিন্যাসের আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসন সদর ও বিজয়নগর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ছিল। নতুন গেজেটে বিজয়নগরের তিনটি ইউনিয়ন—হরষপুর, চান্দুরা ও বুধন্তি ইউনিয়নকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। ওই ইউনিয়ন তিনটিকে আগের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের মধ্যে রাখতে প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত আবেদন পাঠিয়েছেন বিজয়নগর উপজেলার চার বাসিন্দা। এ নিয়ে ফেসবুক লেখালেখি করছেন অনেকে। বিষয়টি নিয়ে উপজেলার হরষপুর ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের পাঠান বাড়ি ও ঐক্কি বাড়ির দুই যুবকের মধ্যে ফেসবুক কমেন্টে কথা কাটাকাটি হয়।

এর জেরে গত ১৪ জুলাই ঐক্কি বাড়ির মৃত সুরত আলীর ছেলে আরজু মিয়া ও তার মেয়ে আকলিমা বেগমের ওপর হামলা করেন পাঠান বাড়ির লোকজন। গত দুদিন ধরে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। শনিবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পরে আশপাশের গ্রামের লোকজনের সহযোগিতায় ঘণ্টাখানেক পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।
এতে ইটপাটকেলে আঘাতে অন্তত ২৫ জন আহত হন। তবে কেউ গুরুতর আহত হয়নি।

হরষপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. আবুল কাশেম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘গত কয়েকদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করলেও সংঘর্ষের পর বিষয়টি জানতে পারি। ফেসবুকে মন্তব্য করা নিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আমরাও দুই পক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাদের শান্ত করেছি। সংঘর্ষে ইটপাটকেলের আঘাতে ২৫ জনের মতো আহত হন।’

বিজয়নগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অমিতাভ দাস তালুকদার বলেন, ‘সংঘর্ষের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজয়নগর থানা পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি এখন পুলিশের নিযন্ত্রণে আছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ রয়েছে। তবে কোনও পক্ষ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
