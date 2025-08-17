X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কক্সবাজারে অসুস্থ উপদেষ্টা ফারুকী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ০০:৩৪আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০০:৩৪
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী (ফাইল ছবি)

‘খাদ্যে বিষক্রিয়ায়’ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।

শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে উপদেষ্টাকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা সিভিল সার্জন মোহাম্মদুল হক।

তিনি বলেন, 'খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে উপদেষ্টা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় পাঠানো হয়।'

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন বলেন, "সন্ধ্যা থেকে তিনি (উপদেষ্টা) পেটে ব্যথা অনুভব করছিলেন। পরে এখানে চিকিৎসকরা তাকে দেখেছেন।

আমরা স্যারের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। রাত ১০টা ৪০ মিনিটে তিনি ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেন।

কক্সবাজার জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপদেষ্টা মহোদয় ঢাকা ফিরে গেছেন। যেহেতু এটি সরকারি সফর ছিল, সে অনুযায়ী আমরা তাকে প্রটোকল দিয়েছি। শহরের পাঁচ তারকা হোটেল ওশান প্যারাডাইসে ছিলেন উপদেষ্টা। সেখান থেকে বিমান বাহিনীর এয়ার অ্যাম্মুলেন্সে করে কক্সবাজার বিমানবন্দরে নেওয়া হয়।sa

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, চার দিনের সরকারি সফরে শুক্রবার বিকালে ফারুকী কক্সবাজারে আসেন। শনিবার বিকাল পর্যন্ত বেশ কিছু কর্মসূচিতে অংশ নেন।

/এমএস/এএম/
বিষয়:
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
সম্পর্কিত
ড্রোন শো পরিচালনা শিখতে চীন যাচ্ছেন ১১ জন
উপদেষ্টা পরিষদের শুভেচ্ছা পেলেন বশিরউদ্দিন ও ফারুকী
ক্ষমতা মানুষকে বানায় দানব: ফারুকী প্রসঙ্গে মম
সর্বশেষ খবর
মশক নিধনের বাজেট বাড়লেও মশা কমছে না, বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী
মশক নিধনের বাজেট বাড়লেও মশা কমছে না, বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী
দেশজুড়ে সিরিজ বোমা হামলা: যে পর্যায়ে আছে বিচারাধীন মামলা
দেশজুড়ে সিরিজ বোমা হামলা: যে পর্যায়ে আছে বিচারাধীন মামলা
হাতিরঝিলে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী বৃদ্ধা নিহত
হাতিরঝিলে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী বৃদ্ধা নিহত
চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কারণে দিল্লি সফরে আসছেন
চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কারণে দিল্লি সফরে আসছেন
সর্বাধিক পঠিত
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র-বিস্ফোরক উদ্ধার, জঙ্গি সন্দেহে সেই অনিন্দ্য আটক
রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র-বিস্ফোরক উদ্ধার, জঙ্গি সন্দেহে সেই অনিন্দ্য আটক
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media