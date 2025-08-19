X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে হাসপাতালের আঙিনা পরিষ্কার করলো লক্ষ্মীপুর স্বেচ্ছাসেবক দল

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৮আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৮
লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের আঙিনা পরিষ্কার করেছে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল

লক্ষ্মীপুরে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতালের আঙিনায় পড়ে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেছে স্বেচ্ছাসেবক দল। এর আগে, হাসপাতাল সড়ক থেকে দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি র‌্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল এ কর্মসূচি পালন করে।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মহসিন কবির স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদের নেতৃত্বে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহসভাপতি সালমান হায়দার রাশেদসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মহসিন কবির স্বপন বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে সারা দেশে রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলো গণমুখী করার জন্য আমরা কাজ করছি। এর ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় নির্দেশে আমরা সদর হাসপাতালের আঙিনায় জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেছি। গণমুখী কর্মসূচি পালন করে আমরা সারা দেশে রাজনীতির নতুন বার্তা দিতে চাই। আগামী দিনের রাজনীতি হবে গণমুখী ও বাস্তবমুখী।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
