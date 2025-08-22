X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
কুমিল্লায় লরি উল্টে প্রাইভেটকার-অটোরিকশার ৪ যাত্রী নিহত

কুমিল্লা প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৬আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৬
হাইওয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ার বাজার এলাকায় লরি উল্টে দুটি প্রাইভেটকার ও একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এ সময় চার জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে তিন জন পুরুষ ও একজন নারী।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বেলা সোয়া ১২টার দিকে পদুয়ার বাজার ইউটার্নে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়নামতি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার মজুমদার। নিহতদের নাম-পরিচয় পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

স্থানীয়রা জানান, একটি লরি ইউটার্ন নেওয়ার সময় উল্টে যায়। তখন সেখানে থাকা একটি প্রাইভেটকার ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা চাপা পড়ে। এ ছাড়াও অন্য একটি প্রাইভেটকারের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে হাইওয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে।

ওসি ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে আছি। উদ্ধারকাজ শেষ পর্যায়ে। উদ্ধার কাজ শেষ হলে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত বলা যাবে।’

দক্ষিণ সুদানে ৫ বছরে ৭ বার অর্থমন্ত্রী বদল
স্কুলের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে থানায় দেওয়ার রাতেই অফিস সহকারীর ‘আত্মহত্যা’
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূতের সাক্ষাৎ
তৈলাক্ত ত্বকের দৈনন্দিন যত্ন
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
সাদাপাথর লুট: আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপিসহ ৪২ জনের তালিকা প্রকাশ
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
