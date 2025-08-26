ইসির মেরুদণ্ড থাকলে রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে মামলা করবে: এনসিপি নেতা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মোহাম্মদ আতাউল্লাহর ওপর নির্বাচন কমিশনে হামলার ঘটনার জন্য বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানাকে দায়ী করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন দলটির ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখার নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের দক্ষিণ পৈরতলা বাসস্ট্যান্ডে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মোহাম্মদ আতাউল্লাহ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সমালোচনা করে বলেন, ‘ঘটনার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার উপস্থিত ছিলেন, অন্য কমিশনাররা ছিলেন। ঘটনা সত্য উদঘাটন করলে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে থাকতে পারবেন না। যেখানে আসন্ন নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। কিন্তু যেখানে নির্বাচন কমিশনে একজন সাধারণ মানুষ শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন না, সেখানে বাংলাদেশে ভোট কেন্দ্রগুলো, ভোটার, প্রার্থীরা, নিরাপদ নয়। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। যেন আমরা বলতে চাই, নির্বাচন কমিশনের যদি মেরুদণ্ড থাকে, তাহলে ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত করে রুমিন ফারহানাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য মামলা করবে। তাকে আইনের হাতে সোর্পদ করবেন। তবে আমরা দেখছি দৃশ্যমান কোনও উদ্যোগ নির্বাচন কমিশন এখনও নেয়নি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে অখণ্ড বিজয়নগর রক্ষা হবে, ইনশাআল্লাহ।’
আতাউল্লাহ বলেন, ‘গত ৩০ জুলাই নির্বাচন কমিশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার তিনটি ইউনিয়ন, হরষপুর, চান্দুরা, বুধন্তীকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন (সরাইল-আশুগঞ্জের) সঙ্গে একীভূত করে নতুন সীমানার খসড়া প্রকাশ করে। এর পরদিন, গত ৩১ জুলাই আমি নিজে বিজয়নগরের সর্বস্তরের জনগণের পক্ষে বিজয়নগর আসনের অখণ্ডতার স্বার্থে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে লিখিত আপত্তিপত্র দাখিল করি। পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও সচেতন নাগরিকবৃন্দও একই দাবিতে কমিশনে আবেদন জমা দেন। অখণ্ড বিজয়নগর রক্ষার দাবিতে এলাকাবাসী বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন।’
তিনি বলেন, ‘আমাদের আবেদনের ভিত্তিতেই নির্বাচন কমিশন ২৪ আগস্ট শুনানির তারিখ নির্ধারণ করে। যেহেতু আমাদের আবেদন সর্বপ্রথম জমা হয়েছিল, তাই শুনানিতে আমাদের সিরিয়াল রাখা হয়েছিল ১ নম্বরে। কিন্তু শুনানিতে অংশগ্রহণের আগেই আমাকে, নানা ধরনের হুমকির সম্মুখীন হতে হয়।’
এনসিপির এই নেতা অভিযোগ করে বলেন, ‘২৪ আগস্ট কমিশন ভবনে পৌঁছালে প্রধান ফটকে রুমিন ফারহানার অনুসারীরা আমাদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবুও আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। দুপুর ১২টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যের মাধ্যমে শুনানির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। রুমিন ফারহানাসহ শুনানিতে অংশ নেওয়া সবাই তাদের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। এক পর্যায়ে আমার বক্তব্য প্রদানের সময় হলে আমি ডায়াসে দাঁড়াই। আমি বক্তব্য শুরু করার মুহূর্তে রুমিন ফারহানা হঠাৎ আসন থেকে উঠে আমার দিকে তেড়ে আসেন এবং তার অনুসারীদের আক্রমণের জন্য হাত দিয়ে ইঙ্গিত দেন। যা মিডিয়াতে এসেছে। পরে তারা আমাকে আক্রমণ করে এবং কিল-ঘুষি ও লাথি মারে। এ সময় আমার সঙ্গে থাকা বিজয়নগর উপজেলা প্রধান সমন্বয়কারী আমিনুল হক চৌধুরী এবং জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক শেখ মুস্তফা সুমন গুরুতরভাবে আহত হন।’
‘এ অবস্থাতেও আমি পুনরায় ডায়াসের দিকে এগিয়ে এসে বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এর ভিডিওর কর্তন করা অংশ সামাজিক মাধ্যমে বিকৃতভাবে প্রচার করা হচ্ছে, যেখানে আমাকে আক্রমণকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন’ বলে দাবি করেন তিনি।
‘এছাড়া, রুমিন ফারহানা সম্প্রতি সময় টিভির একটি টকশোতে অভিযোগ করেছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী এনসিপির নেতৃবৃন্দকে টাকা দিয়ে নিয়োগ করেছে। আমি স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক, অসত্য ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও আমাকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করার কৌশল হিসেবেই তিনি এই বক্তব্য দিয়েছেন।’
তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহকে নিয়ে রুমিন ফারহানার বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, ‘আমরা নাকি ফকিন্নির বাচ্চা। আমাদের চেহারা নাকি দেখতে ডাকাতের মতো। এসব অকথ্য ভাষার প্রয়োগ করে আমাদের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করছে। তারা এখানে শ্রেণি বৈষম্যের রাজনীতি করছে। অর্থাৎ আমরা যারা খেটে খাওয়া মানুষের সন্তান। আমরা যারা মেধার জোরে বিশ্ববিদ্যালয় চান্স পেয়েছি তাদেরকে ছোট করা। এখানে আসাদ, আবু সাঈদ, মুগ্ধরা বিপ্লবে রক্ত দিয়ে জীবন দিয়েছে। আর তারা ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবসময় ক্ষমতার আশেপাশে থাকবে, এমনটাই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা জীবন দেবে, রক্ত দেবে এবার আমরা সেই ভুলটা করবো না। যারা জীবন, রক্ত দেবে- তারাই রাজনীতি করবে। তারাই দেশ পরিচালনা করবে। জনগণ আমাদের পেছনে আছে। তারা পেছনে থেকে আমাদেরকে সাহস সঞ্চার করছে।’
তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অর্থনীতির বিষয় সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামলের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘যিনি বিএনপি ভদ্র প্রার্থী হিসেবে পরিচিত। তিনি পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, তিনি নাকি আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছেন। এ নিয়ে আমরা আমাদের জায়গা থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
আতাউল্লাহ বলেন, ‘এনসিপি একটি বিপ্লবী দল। এখানে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ আছেন। আমাদের প্রতিবাদকে দমিয়ে রাখার জন্য, দুর্বল করার জন্য তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এখানে এসব বক্তব্য দিয়েছেন। আমরা এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’
এনসিপি নেতা বলেন, ‘বিজয়নগরে রুমিন ফারহানার পূর্বপুরুষের জন্মস্থান, তার জন্মস্থান। তার রাজনীতি যদি বিজয়নগর হতো তাহলে বিজয়নগর জনগণ তাকে স্বাগত জানাতো। কিন্তু সে গিয়েছে সরাইলের রাজনীতি করতে। যেহেতু সে সরাইলের নাগরিক না, সেহেতু এই তিনটি ইউনিয়নকে সরাইল এবং আশুগঞ্জের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে তার নিজের এলাকায় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে।’
সংবাদ সম্মেলন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য জিহান মাহমুদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার প্রধান সমন্বয়কারী আজিজুর রহমান, যুগ্ম সমন্বয়ক খায়রুল ইসলাম, আখাউড়ার প্রধান সমন্বয়কারী ইয়াকুব আলী, সদরের প্রধান সমন্বয়কারী আক্কাস মীরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।