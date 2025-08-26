X
মুসলমান বন্ধুর জানাজায় এসে কান্না করা সেই সুধীর মারা গেছেন

কুমিল্লা প্রতিনিধি
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৮আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৮
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মুসলিম বাল্যবন্ধুর জানাজায় এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সুধীর বাবু

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে মুসলিম বাল্যবন্ধুর জানাজায় এসে কাঁদা আলোচিত সেই সুধীর বাবু মারা গেছেন। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে উপজেলার গুণবতী ইউনিয়নের চাপাচৌঁ গ্রামের বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সুধীর বাবু দুই ছেলে, পাঁচ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বিকালে সুধীর বাবুর ছেলে অর্জুন চন্দ্র দাস বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‌‘মঙ্গলবার রাতে বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।’

এর আগে ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুধীর বাবুর একটি ছবি ভাইরাল হয়। সে সময় ছবিটি সম্পর্কে জানা যায়, চাপাচৌঁ গ্রামের আমির হোসেন নামে একজনের জানাজা চলছিল। সে সময় জানাজার পেছনে একটি গাছের গুঁড়িতে বসে কাঁদছিলেন সুধীর। মৃত আমির হোসেন ছিলেন সুধীর বাবুর বাল্যবন্ধু। সেই ছবিটি লাখ লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারী পোস্ট করে তাতে লিখেছিলেন, ‘বন্ধুত্ব মানে না জাত-ধর্ম।’ 

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুধীর বাবু ও আমির হোসেন ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে আড্ডা ও খেলাধুলা করে বড় হয়েছেন। বয়সের একপর্যায়ে দুজন গুণবতী বাজারের ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসার শত ব্যস্থতার ভিড়েও সুযোগ পেলেই দুই বন্ধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতেন। অবসর সময় কাটাতেন একসঙ্গে। অবশেষে দুই বন্ধু পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

