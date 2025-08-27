‘মানুষ ভালোবেসে প্রফেসর ইউনূসকে এনেছেন, এখন ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন’

সমাজকল্যাণ এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেছেন, ‘আমারা দেখেছি মানুষ যখন ভালোবেসে প্রফেসর ইউনূকে নিয়ে এসেছেন, আবার এটাও দেখতে পাচ্ছি, মানুষ ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন। মাত্র এক বছরে যদি আমরা ধৈর্যহীন হয়ে যাই, তাহলে গত ১৫-১৬-১৭ বছরে দুর্নীতি অন্যায় কী করে শুধরাবে? ওই জায়গা থেকে আপনাদের সবার কাছে আমার আবেদন থাকবে, আমরা সবাই মিলে যার যার জায়গায় যেন আমরা ন্যায্যতা স্থাপন করতে পারি।’
বুধবার (২৭ আগস্ট) ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর উপজেলায় শ্যামগ্রাম ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
শারমিন এস মুরশিদ বলেন, ‘আমরা নির্বাচনমুখি হতে যাচ্ছি। সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেন কোন সহিংসতা না হয়। সহিংসতা হলেই নির্বাচন নষ্ট হবে।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পুলিশ আর আর্মি যথেষ্ট নয়? আপনারা যারা নির্বাচন চান, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। এ পরিবেশ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে নির্বাচন কঠিন জায়গায় চলে যাবে- সেটা আমরা চাই না। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।’
তিনি মব সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে বলেন, ‘এটা শেষ করতে হবে, যেহেতু যখন তখন কিছু দুষ্টু মানুষকে একত্র করে মব সৃষ্টি করে। এই মবটা সহজে তৈরি হচ্ছে একমাত্র আমাদের মোবাইল টেকনোলজির কারণে। সে জায়গাটায় আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। এটা সফলতা বিফলতার বিষয় নয়। এটা নতুন একটা সমস্যা, নতুন করে যারা বাংলাদেশের দুষ্কৃতকারী তারা সাইবার অপরাধ করছে যেই পেজটাকে ব্যবহার করছে। নতুন কৌশলের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে তা মোকাবিলা করতে হবে।’