বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
খাগড়াছড়িতে চাঞ্চল্যকর মা-মেয়ে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচন, অভিযুক্ত গ্রেফতার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৫আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৫
গ্রেফতার সাইফুল ইসলাম

জমিসংক্রান্ত ও আর্থিক বিরোধের জেরে খাগড়াছড়ির রামগড়ে পূর্ব বাগানটিলায় দাদি ও ফুফুকে জবাই করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের ছয় দিন পর ফেনীর ছাগলনাইয়া থেকে সাইফুলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।

পুলিশ সুপার জানান, ঘটনার দিন রাতে জমিসংক্রান্ত ও আর্থিক দেনা-পাওনা নিয়ে সাইফুলের সঙ্গে দাদি আমেনা বেগম ও ফুফু রাহেনা আক্তারের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। পরে তারা ঘুমিয়ে পরলে বাঁশ কাটার দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে সাইফুল ইসলাম। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের পর নিহত রাহেনা আক্তারের ছেলে মো. হাসান বাদী হয়ে রামগড় থানায় মামলা করলে পুলিশ সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে নিজ বাড়িতে খুন হয় মা ও মেয়ে। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

বিষয়:
গ্রেফতারহত্যামামলা
ডাকসু নির্বাচন: সবার আগে ইশতেহার দিলো ছাত্রদল
জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা
তিন দাবিতে আগারগাঁও অবরোধ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের
বিস্ফোরক সংকটে মধ্যপাড়া পাথর খনিতে উৎপাদন বন্ধ
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
ফেসবুকের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করলেন মামুনুল হক
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
