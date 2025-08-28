খাগড়াছড়িতে চাঞ্চল্যকর মা-মেয়ে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচন, অভিযুক্ত গ্রেফতার

জমিসংক্রান্ত ও আর্থিক বিরোধের জেরে খাগড়াছড়ির রামগড়ে পূর্ব বাগানটিলায় দাদি ও ফুফুকে জবাই করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।
চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের ছয় দিন পর ফেনীর ছাগলনাইয়া থেকে সাইফুলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।
পুলিশ সুপার জানান, ঘটনার দিন রাতে জমিসংক্রান্ত ও আর্থিক দেনা-পাওনা নিয়ে সাইফুলের সঙ্গে দাদি আমেনা বেগম ও ফুফু রাহেনা আক্তারের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। পরে তারা ঘুমিয়ে পরলে বাঁশ কাটার দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে সাইফুল ইসলাম। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের পর নিহত রাহেনা আক্তারের ছেলে মো. হাসান বাদী হয়ে রামগড় থানায় মামলা করলে পুলিশ সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে।
উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে নিজ বাড়িতে খুন হয় মা ও মেয়ে। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।