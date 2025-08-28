X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
দেশের ভূখণ্ডে কোনও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না: বিজিবির সেক্টর কমান্ডার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩১আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩১
কক্সবাজার বিজিবির সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কোনও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না। সীমান্তে সব ধরনের অপতৎরতা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। কোনও সন্ত্রাসী সংগঠনকে সহায়তা দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন কক্সবাজার বিজিবির সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদ।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে কক্সবাজারের রামু বিজিবি সেক্টর সদরদফতরে  সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ তথ্য জানান।

কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, আহত ও অসহায় কিছু রোহিঙ্গার অবস্থা দেখে মানবিকতার খাতিরে তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। তবে সীমান্ত সুরক্ষায় আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করছি। মাদক ও অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কঠোর নজরদারি চলছে।

তিনি বলেন, সীমান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে সরকার বিজিবিতে জনবল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আরাকান আর্মির কাছে জিম্মি থাকা বাংলাদেশি জেলেদের প্রসঙ্গে কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, এ পর্যন্ত ৫১ জেলে তাদের কাছে জিম্মি আছে। যদিও তাদের সঙ্গে আমাদের অফিসিয়াল যোগাযোগ নেই, তবে আনঅফিসিয়াল যোগাযোগ চলছে। আমরা তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছি, যেন আর কোনও জেলে অপহরণ না হয়।

তিনি জেলেদের উদ্দেশে বলেন, সাগরে মাছ ধরতে গেলে অবশ্যই নির্ধারিত জলসীমা মেনে চলতে হবে। অসচেতনতা এবং কিছু চোরাকারবারির সহায়তায় সীমান্ত অতিক্রমের কারণে অনেক সময় তারা ঝুঁকিতে পড়ছেন।

মতবিনিময় সভায় কক্সবাজার প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন বাহারি, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শামসুল হক শারেক, হাসানুর রশীদসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

