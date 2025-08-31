X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৪আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৪
আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু

চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার হিলভিউ আবাসিক এলাকায় সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু (৩৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, পূর্বশত্রুতার জেরে এ খুনের ঘটতে পারে।

নিহত পিন্টু নগরের হিলভিউ এলাকার বার্মা কলোনির শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। কাচমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, রাতের দিকে কয়েকজন যুবক পিন্টুর ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বায়েজিদ বোস্তামী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জমির উদ্দিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নিহত পিন্টুর লাশ চমেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ছুরিকাঘাতনিহত
সম্পর্কিত
যশোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
ডিবি পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় ২ জন নিহত
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকচাপায় ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত
সর্বশেষ খবর
ফোনে নুরের খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি
ফোনে নুরের খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ঈর্ষণীয় সাফল্য
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ঈর্ষণীয় সাফল্য
সংঘর্ষের ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকের সব পরীক্ষা স্থগিত
সংঘর্ষের ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকের সব পরীক্ষা স্থগিত
মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি বাড়তে পারে
মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি বাড়তে পারে
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
তিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media