X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাঁকখালী নদীর তীরে উচ্ছেদ অভিযানে হামলা, মাথা ফেটেছে পুলিশ সদস্যের

কক্সবাজার প্রতিনিধি
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৯আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৯
কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে হামলা চালিয়েছে একদল লোক

কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে হামলা চালিয়েছে একদল লোক। এ সময় ইটপাটকেলের আঘাতে মো. করিম নামে এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ইটের আঘাতে তার মাথা ফেটে গেছে। তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় চার জনকে আটক করা হয়।

মঙ্গলবার (০২ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে নদীর কস্তুরাঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে আটক চার জনের নাম জানা যায়নি। কক্সবাজার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান এসব তথ্য জানিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার থেকে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে বাঁকখালী নদী দখল করে তৈরি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে যৌথ বাহিনী। প্রথম দিন কস্তুরাঘাট এলাকার প্রায় ২০০টি পাকা, আধাপাকা ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে যৌথ বাহিনী কস্তুরাঘাট এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে গেলে কিছু লোক বিক্ষোভ শুরু করেন। তাদের দাবি, জমিগুলো খতিয়ানভুক্ত। জোর করে বৈধ ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বেলা ১১টার দিকে বাঁকখালী সেতুর পাশে বর্জ্যের পাহাড় এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে বিক্ষুব্ধ কিছু লোক পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করেন। এ সময় ইটের আঘাতে কক্সবাজার পুলিশ লাইনসে কর্মরত কনস্টেবল মো. করিম আহত হন। তার মাথা ফেটে যায়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। 

একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় বিক্ষোভে অংশ নেওয়া চার জনকে আটক করে পুলিশ। দুপুর ১২টার দিকে পুনরায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে যৌথ বাহিনী। বিকাল ৩টা পর্যন্ত শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জসীম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‌‘আহত পুলিশ সদস্যকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন। এ ঘটনায় চার জনকে আটক করা হয়েছে। উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে।’

বিআইডব্লিউটিএ কক্সবাজার কার্যালয়ের পরিচালক আরিফ উদ্দিন বলেন, ‘নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আমরা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছি। ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ অভিযান চলবে।’

প্রসঙ্গত, গত ২৪ আগস্ট বাঁকখালী নদীর সীমানায় থাকা সব দখলদারের তালিকা তৈরি করে চার মাসের মধ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সরকারকে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। এরপর ৩০ আগস্ট নৌপরিবহন ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন কক্সবাজার সফরে আসেন। তখন তিনি এক সমন্বয় সভায় হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী বাঁকখালী নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরি ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘উচ্চ আদালতের নির্দেশে বাঁকখালী নদী দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে এ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। সব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পর নদীর সীমানা নির্ধারণ করা হবে।’

বিআইডব্লিউটিএ বলছে, ২০১০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাঁকখালী নদীর তীরের ৭২১ একর জমিকে নদীবন্দর ঘোষণা করা হয়। সরকার ও জেলা প্রশাসনকে এই জমি বিআইডব্লিউটিএকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

/এএম/
বিষয়:
পুলিশহামলাআটকআহতউচ্ছেদ অভিযান
সম্পর্কিত
গাজীপুরের শ্রীপুরে উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবসায়ীদের হামলা, সার্ভেয়ার আহত
জুলাই আন্দোলন: ৩৪ মামলার চার্জশিট দাখিল
ট্রাকের চাকায় থেমে গেলো মা-মেয়ের জীবন
সর্বশেষ খবর
প্লট দুর্নীতির তিন মামলায় তৃতীয় দিনের সাক্ষ্য গ্রহণ
প্লট দুর্নীতির তিন মামলায় তৃতীয় দিনের সাক্ষ্য গ্রহণ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে জুলাই গণহত‍্যা: রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে জুলাই গণহত‍্যা: রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন
রাবিতে রাত ১১টার পর হলে ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে তলবের নোটিশ প্রত্যাহার
রাবিতে রাত ১১টার পর হলে ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে তলবের নোটিশ প্রত্যাহার
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর: তদন্তে কমিটি গঠন
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর: তদন্তে কমিটি গঠন
সর্বাধিক পঠিত
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
সহকারী কর কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু বরখাস্ত
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media