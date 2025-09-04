X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১১আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১১
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রুহুল কবির রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘শেখ হাসিনা পালালেও প্রশাসনে থাকা তার দোসররা অন্তর্বর্তী সরকার যেন অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন করতে না পারে সেটার জন্য তারা প্রস্তুত আছে।’

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ‘আমরা বিএনপি পরিবারের’ পক্ষ থেকে কিশোর উদ্ভাবক আহনাফ বিন আশরাফ নাবিলকে সহযোগিতার জন্য তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কলেজপাড়ায় দলের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ অনুদান হস্তান্তর শেষে তিনি এ কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘প্রশাসনের ভেতরেই ঘাপটি মেরে থাকা লোকেরাই শেখ হাসিনার যে সুদূর পরিকল্পনা- তা বাস্তবায়নের জন্যই তারা কাজ করছে। সেই জন্য তারা নানান পরিকল্পনা করছে। আমার বিশ্বাস, জনগণের শক্তির ওপরে কোনও বড় শক্তি নেই। যে জনগণের শক্তিকে অবজ্ঞা করেছে শেখ হাসিনা, অবশেষে সেই জনগণের শক্তির কাছেই পরাজিত হতে হয়েছে। এখন নতুন করে যতই ষড়যন্ত্র চক্রান্ত বা মাস্টার প্ল্যান করা হোক না কেন- এরা পরাজিত হবেই। এ দেশে গণতন্ত্র ফিরবেই। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে- আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে এ দেশ পরিচালনা হবে।’

তিনি বলেন, ‘সংবিধান আইন অনুযায়ী সংশোধন হতে পারে। কিন্তু সংবিধান এবং নির্বাচিত আইন পরিষদ, সংসদ ছাড়া কোনও কিছুকে আইন হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। তাহলে আমরা যে আইনের শাসনের জন্য লড়াই করলাম, সে চেতনা ব্যাহত করা হলো। এর বাইরে যাওয়া যাবে না।’

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন- বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

/এফআর/
বিষয়:
বিএনপিরুহুল কবির রিজভী
সম্পর্কিত
বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফুলপুরে র‍্যালি ও সমাবেশ
সংস্কারে মতভেদ থাকলে নির্বাচিত সরকারের হাতে ছাড়তে হবে: আমির খসরু
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাসর্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে তারেক রহমান নির্দোষ: কায়সার কামাল
সর্বশেষ খবর
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
ডাকসু নির্বাচন৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে ইউএনএইচসিআরের নবনিযুক্ত প্রতিনিধির পরিচয়পত্র পেশ
পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে ইউএনএইচসিআরের নবনিযুক্ত প্রতিনিধির পরিচয়পত্র পেশ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media