প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘শেখ হাসিনা পালালেও প্রশাসনে থাকা তার দোসররা অন্তর্বর্তী সরকার যেন অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন করতে না পারে সেটার জন্য তারা প্রস্তুত আছে।’
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ‘আমরা বিএনপি পরিবারের’ পক্ষ থেকে কিশোর উদ্ভাবক আহনাফ বিন আশরাফ নাবিলকে সহযোগিতার জন্য তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কলেজপাড়ায় দলের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ অনুদান হস্তান্তর শেষে তিনি এ কথা বলেন।
রিজভী বলেন, ‘প্রশাসনের ভেতরেই ঘাপটি মেরে থাকা লোকেরাই শেখ হাসিনার যে সুদূর পরিকল্পনা- তা বাস্তবায়নের জন্যই তারা কাজ করছে। সেই জন্য তারা নানান পরিকল্পনা করছে। আমার বিশ্বাস, জনগণের শক্তির ওপরে কোনও বড় শক্তি নেই। যে জনগণের শক্তিকে অবজ্ঞা করেছে শেখ হাসিনা, অবশেষে সেই জনগণের শক্তির কাছেই পরাজিত হতে হয়েছে। এখন নতুন করে যতই ষড়যন্ত্র চক্রান্ত বা মাস্টার প্ল্যান করা হোক না কেন- এরা পরাজিত হবেই। এ দেশে গণতন্ত্র ফিরবেই। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে- আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে এ দেশ পরিচালনা হবে।’
তিনি বলেন, ‘সংবিধান আইন অনুযায়ী সংশোধন হতে পারে। কিন্তু সংবিধান এবং নির্বাচিত আইন পরিষদ, সংসদ ছাড়া কোনও কিছুকে আইন হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। তাহলে আমরা যে আইনের শাসনের জন্য লড়াই করলাম, সে চেতনা ব্যাহত করা হলো। এর বাইরে যাওয়া যাবে না।’
এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন- বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।