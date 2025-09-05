চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রবিবার থেকে চলবে সশরীরে ক্লাস-পরীক্ষা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) আগামী রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) থেকে ক্লাস ও পরীক্ষাসহ সকল অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম অনলাইনে নয়, বরং সশরীরে স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চবি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম অনুরোধ জানিয়েছেন।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, ‘অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গ্রহণ করেনি। কিছু মিডিয়া অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার ভুল সংবাদ প্রচার করেছে।’
গত শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টা থেকে পরদিন রবিবার দুপুর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কয়েক দফা সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত। সংঘর্ষে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ ও অন্তত ৫০০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।