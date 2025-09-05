X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রবিবার থেকে চলবে সশরীরে ক্লাস-পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩২আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩২
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) আগামী রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) থেকে ক্লাস ও পরীক্ষাসহ সকল অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম অনলাইনে নয়, বরং সশরীরে স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চবি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম অনুরোধ জানিয়েছেন।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, ‘অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গ্রহণ করেনি। কিছু মিডিয়া অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার ভুল সংবাদ প্রচার করেছে।’

গত শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টা থেকে পরদিন রবিবার দুপুর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কয়েক দফা সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত। সংঘর্ষে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ ও অন্তত ৫০০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে লাল রঙ মেরে প্রতীকী প্রতিবাদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের মশাল মিছিল
চবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষমামুনের মাথার খুলি ফ্রিজে, ব‍্যান্ডেজে লেখা ‘হাড় নেই, চাপ দেবেন না’
সর্বশেষ খবর
টেকনাফে দুই রোহিঙ্গা ডাকাত গ্রেফতার
টেকনাফে দুই রোহিঙ্গা ডাকাত গ্রেফতার
নাসিরনগরে নাশকতার মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার
নাসিরনগরে নাশকতার মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
সাংবাদিকের ওপর ক্ষোভ কেন
সাংবাদিকের ওপর ক্ষোভ কেন
সর্বাধিক পঠিত
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media