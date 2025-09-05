X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
নাসিরনগরে নাশকতার মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০২আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০২
মো. ফারুক মিয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে বিস্ফোরক ও নাশকতার মামলায় উপজেলার হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. ফারুক মিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ফারুক মিয়া হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাবেক সভাপতি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নাসিরনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম জানান, গ্রেফতার ফারুক মিয়া হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ হরিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরকদ্রব্য ও নাশকতার অভিযোগে থানায় মামলা রয়েছে। ওই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিষয়:
গ্রেফতারমামলানাশকতা
