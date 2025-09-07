X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছর জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারেনি: রুহিন হোসেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৪আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৪
সিপিবির ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কমিটির দশম সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেছেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার গত এক বছর দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারেনি। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও শোষণমুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হবে। গত ৫৪ বছরে কোনও সরকার দেশের মানুষের মর্যাদা  ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বিভিন্ন সময় ক্ষমতাসীন দল ও গোষ্ঠী নিজেদের আখের গুছিয়েছে। এমনকি ভোটের অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।’

রবিবার (০৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিপিবির ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কমিটির দশম সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। সুরসম্রাট দি আলাউদ্দিন সংগীতাঙ্গনের সরোদ মঞ্চে আয়োজিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা সিপিবির সভাপতি আইনজীবী সৈয়দ মো. জামাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাসান তারেক চৌধুরী সোহেল।

রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, ‘স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন চাই। জনগণ স্থানীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে। আর সংসদে আইন প্রণয়ণ জাতীয় বাজেটসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন। এই কাজে মনোযোগী না হয়ে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদের কথা বলা হচ্ছে। এত জনগণের মুক্তি আসবে না। তাই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘরে ঘরে, গ্রামেগঞ্জে মানুষের অধিকার নিয়ে লড়াই করতে হবে। কমিউনিস্টরা দেশে দেশে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের যাবতীয় সম্পদ দেশি-বিদেশি লুটেরা লুট করছে। বন্দর, প্রাকৃতিক সম্পদ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমুদ্র এলাকা বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। জনগণকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার করে নির্বাচিত একটি সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।’

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক আহমেদ হোসেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিলাল বণিক, জাসদ নেতা অধ্যাপক জাফর আহমেদ আকসির।

