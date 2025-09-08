কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতে গোসল করার সময় ভেসে যাওয়া পর্যটক আহনাফ হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে কক্সবাজার সমিতিপাড়া এলাকার সমুদ্রসৈকত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিনিয়র লাইফ গার্ড কর্মকর্তা ওসমান গনি।
তিনি জানান, আজ ভোরে স্থানীয়দের খবর পেয়ে লাইফ গার্ড সদস্যরা মরদেহটি উদ্ধার করেন এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পরিচয় শনাক্ত করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।
আহনাফ জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমের ভাতিজা। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বগুড়া থেকে বন্ধুদের সঙ্গে কক্সবাজার ভ্রমণে আসেন তিনি। দুপুর আড়াইটার দিকে লাবণী পয়েন্টে গোসলে নামলে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও লাইফ গার্ড সূত্রে জানা গেছে, গোসলের সময় হঠাৎ উত্তাল ঢেউয়ে বন্ধুরা ভেসে যান। লাইফ গার্ড সদস্যরা দ্রুত দুই বন্ধুকে উদ্ধার করতে পারলেও আহনাফ সাগরের গভীরে তলিয়ে যান। এরপর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।
এর আগেও চলতি বছরের ৮ জুলাই, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অরিত্র হাসান কক্সবাজার সৈকতে নিখোঁজ হন। এখনও তার খোঁজ মেলেনি।
লাইফ গার্ড সংগঠন ‘সি সেইফ’ জানায়, গত এক বছরে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নেমে প্রাণ হারিয়েছেন ১২ জন পর্যটক। একই সময়ে সতর্ক তৎপরতায় প্রায় ৮০ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।