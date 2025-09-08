X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
আখাউড়া রেল স্টেশনে এসি বিস্ফোরণ, ৪ ঘণ্টা সিগন্যাল লাইনে যোগাযোগ ব্যাহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৩আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনে এসি বিস্ফোরণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন সিগন্যাল কেবিনে এয়ারকন্ডিশন (এসি) বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর অন্তত চার ঘণ্টা সিগন্যাল লাইনে যোগাযোগ ব্যাহত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী রেলওয়ে সংশ্লিষ্টরা জানান, হঠাৎ নিচতলায় স্থাপিত সিগন্যাল কক্ষে একটি এসির যন্ত্র বিস্ফোরিত হয়। এতে মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সিগন্যাল যন্ত্রের ক্ষতি হয় এবং অফিস কক্ষের জানালার কাচ ভেঙে যায়। পরে রেল কর্মকর্তা ও স্থানীয়রা পানি সংগ্রহ করে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে এতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

আখাউড়ার উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মাহবুবুল আলম জানান, ঠিক কী কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনের কেবিন মাস্টার আরিফুল ইসলাম আরিফ জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সিগন্যাল ব্যবস্থার ক্ষতি হয়েছে। তবে দ্রুত ব্যবস্থায় ৩টার পর পুনরায়  লাইন সচল হয়। দুর্ঘটনার পর ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সিগন্যাল সচল রাখা হয়।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনের সুপার নুরুন্নবী জানান, বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সিগন্যাল লাইন সচল ছিল না। সাড়ে চার ঘণ্টা পর লাইন সচল করা হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি ট্রেন চলাচলে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

/এফআর/
বিষয়:
ট্রেন চলাচল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
