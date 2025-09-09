X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
আদালত ভবনের দোতলা থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিলো আসামি

নোয়াখালী প্রতিনিধি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৩আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৩
নোয়াখালী আদালত ভবন

নোয়াখালীতে আদালত ভবনের দোতলা থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার এক আসামি। তবে স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। 

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর সোয়া ১২টার দিকে জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এ এই ঘটনা ঘটে। পালানোর চেষ্টা করা আসামির নাম শাহাদাত হোসেন (৩০)। সে চাটখিলের বদলকোট ইউনিয়নের মেঘা গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে। ২০২২ সালে একটি শিশুকে হত্যা ও ধর্ষণের মামলায় গ্রেফতার হয়ে নোয়াখালী জেলা কারাগারে রয়েছে শাহাদাত। 

আদালত ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মামলার ধার্য তারিখ থাকায় আজ সকালে কারাগার থেকে নোয়াখালী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এ আনা হয় শাহাদাতকে। হাজিরা শেষে তাকে আসামিদের হাজতখানায় নিয়ে যাচ্ছিলেন পুলিশ সদস্যরা। এ সময় হঠাৎ ভবনের দোতলা থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে শাহাদাত। তবে স্থানীয়দের সহায়তায় ধাওয়া দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

নোয়াখালী আদালতের পুলিশ পরিদর্শক শহীদুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘মামলার শুনানি শেষে শাহাদাতকে কারাগারে নেওয়ার পথে লাফ দেয়। নিচে মাটিতে পড়ায় তেমন আঘাত পায়নি। তার বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও মামলা হবে কিনা, সেটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে নির্ধারণ করা হবে।’

