চাকসু নির্বাচনের ভোটার তালিকায় ৩৪৮ জন এমফিল-পিএইচডি শিক্ষার্থী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) দীর্ঘ ৩২ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৬৩৪ জন। এবার ৩৪৮ জন এমফিল এবং পিএইচডি গবেষক ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এর মধ্যে এমফিল শিক্ষার্থী ২২২ জন এবং পিএইচডি গবেষক রয়েছেন ১২৬ জন। শুধু ভোট দেওয়াই নয়, তারা প্রার্থীও হতে পারবেন।
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বিশ্লেষণে এমন তথ্য জানা গেছে।
তালিকায় দেখা যায়, এমফিল-পিএইচডির সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদে। এখানে এমফিল ১০৬ জন ও পিএইচডি ৬০ জন। শুধু আরবি বিভাগেই রয়েছেন এমফিলের ৫৯ জন ও পিএইচডির ৩১ জন শিক্ষার্থী।
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে এমফিল ৪১ ও পিএইচডি ১৬ জন, বিজ্ঞান অনুষদে এমফিল ২০ ও পিএইচডি ২১ জন, সমাজবিজ্ঞান অনুষদে এমফিল ২২ ও পিএইচডি ১৫ জন এবং জীববিজ্ঞান অনুষদে এমফিল ১৭ ও পিএইচডি ৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এমফিল ১০ ও পিএইচডি ৫ জন। মেরিন সায়েন্সেস ইনস্টিটিউটে এমফিল ৬ ও পিএইচডি ২ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন।
এদিকে, রবিবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হওয়া মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিনেই কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদের মোট ২৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।
উল্লেখ্য, এবারের চাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৮টি এবং প্রতিটি হল সংসদের ১৬টি পদে ভোট হবে। মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৬৩৪ জন। আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত একযোগে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।