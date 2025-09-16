X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
ছেলেকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, আত্মগোপনে থাকা বাবা সিলেটে গ্রেফতার

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:২৯আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:২৯
ঘাতক বাবা নুরুজ্জামান/বাংলা ট্রিবিউন

মীরসরাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে শাহেদ হত্যার প্রধান আসামি বাবা মো. নুরুজ্জামানকে (৬৫) দ্বিতীয় স্ত্রীসহ সিলেট থেকে গ্রেফতার করেছে র‍‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও পুলিশ।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মীরসরাই থানার অফিসার ইনচার্জ আতিকুর রহমান।

তিনি জানান, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে পুলিশ ও র‍্যাব সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে স্ত্রীসহ আত্মগোপনে থাকা ঘাতক বাবা নুরুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিস্তারিত পড়ে জানানো হবে।

উল্লেখ্য, গত ১০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের সপ্তম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ শাহেদ (২২) বাবার ছুরিকাঘাতে খুন হন।

জানা যায়, দ্বিতীয় বিয়ে করে ১০ সেপ্টেম্বর নতুন স্ত্রীকে ঘরে আনেন বাবা মো. নুরুজ্জামান। খবর পেয়ে বুধবার বিকালে শহরের ভাড়া বাসা থেকে এলাকায় আসেন তার প্রথম স্ত্রী কামরুজ্জাহান। আসার পরপরই কামরুজ্জাহানের মাথার চুলের মুঠি ধরে ফেলেন নুরুজ্জামান। এ সময় ছেলে সাহেদ মাকে বাঁচাতে গেলে তার বুকে ছুরিকাঘাত করে বাবা মো. নুরুজ্জামান। এতে ঘটনাস্থলেই শাহেদের মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর মা কামরুজ্জাহান বাবা নুরুজ্জামানকে প্রধান আসামী করে মীরসরাই থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মৃত্যুগ্রেফতারহত্যাকাণ্ড
মিয়ানমারে পণ্য পাচারকালে নৌবাহিনীর হাতে আটক ১১
দোকানিকে হল ভিপির জরিমানা, প্রক্টর বললেন এখতিয়ার নেই
ডাকসুর ভোট পুণরায় ‘ম্যানুয়ালি’ গণনার আবেদন উমামার
মিরপুরে উদ্ধার করা সরকারি জমি দখলকে কেন্দ্র করে হামলা-ফাঁকা গুলি
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
