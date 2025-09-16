চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল মজুত করা ও বিক্রির অপরাধে এক দোকান মালিককে তিন মাসের কারাদণ্ড এবং ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রায় তিন টন চাল দোকান থেকে উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের মনে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার গোবিন্দপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের গোয়ালভাওর বাজারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুলতানা রাজিয়ার নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ২ হাজার ৭৮৫ কেজি (৩০ কেজি ওজনের মোট ৯২ বস্তা) সরকারি চাল জব্দ করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ উপজেলা পরিষদের উপসহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা খোরশেদ আলম বলেন, ‘রবিবার রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সহায়তায় উপজেলার গোয়ালভাওর বাজারের মুদি ব্যবসায়ী ওলি উল্যাহ ব্যাপারীর মালিকানাধীন ও ছেলে সাইফুল ইসলামের পরিচালনাধীন দুটি গুদামে অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেখানে খাদ্য অধিদফতরের সিলযুক্ত ২ হাজার ৭৮৫ কেজি তথা ৯২ বস্তা সরকারি চাল উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক জামাল উদ্দিনের উপস্থিতিতে জব্দ করা হয়।’
ভ্রাম্যমাণ আদালত জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ‘খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩’ অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
পরে রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত সাইফুল ইসলামকে জেল প্রদান করেন এবং সহযোগিতার দায়ে গোবিন্দপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল ব্যাপারীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেন। এ ছাড়া জব্দকৃত চালগুলো গুদামজাত করা হয়।
ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহ আলম জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলহাজাতে প্রেরণ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ফরিদগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুলতানা রাজিয়া বলেন, ‘সরকারি চাল অবৈধভাবে মজুত করার অপরাধে একজনকে তিন মাসের কারাদণ্ড ও আরেকজনকে জরিমানা করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত চাল জব্দ করে খাদ্য বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে।’