বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সাবেক এমপি একরামুল করিমের ভাই গ্রেফতার 

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম 
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৪১আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৪১
আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে গ্রেফতার করেছে খুলশী থানা পুলিশ। তিনি নোয়াখালী-৪ (সদর-সুবর্ণচর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরীর ভাই। 

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে খুলশী থানাধীন ১ নম্বর রোড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিষয়টি বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান।

তিনি বলেন, সোমবার রাতে কবিরহাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। তবে তাকে কোন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানাতে পারেননি তিনি।

এর আগে গত বছরের ১ অক্টোবর রাতে চট্টগ্রামের খুলশি থানাধীন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় নোয়াখালী-৪ (সদর-সুবর্ণচর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরীকে।

গ্রেফতারের পর র‌্যাব-৭ চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) শরীফ উল আলম সাংবাদিকদের বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খবর পেয়ে নগরের খুলশী এলাকার বাসা থেকে সাবেক এমপি একরামুল করিম চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ২৬ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার, ২ হাজার ১০০ সিঙ্গাপুরের মুদ্রা ও বাংলাদেশি ১০ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
